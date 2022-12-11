    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, вос

    764мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.38eur65.84

    «Отбивался как мог, всё на лице видно». Барецкий передал видеопривет после драки в Петербурге

    1148
    2 комментария

    Шоумен Стас Барецкий предоставил возможность оценить последствия схватки против толпы на пороге бара «Руки Вверх» в Московском районе Петербурга 11 декабря. К вечеру они проступают на лице.

    «Произошла такая история. Напали на меня, избили, пятеро. Отбивался как мог, на лице всё видно, – рассказывает он, намекая, что без продолжения случившееся не останется. – Будем решать вопросы, куда деваться».

    предоставлено PR-директором Вадимом Горжанкиным

    В больнице его осмотрели и, судя по всему, отпустили набираться сил за её пределами. У шоумена сотрясение мозга и «кое-что ещё».

    «Синяки», - показал он пострадавший глаз. И добавил: «Рёбра болят».

    Барецкий отдыхал в баре на Московском проспекте, 111, вышел около шести часов утра и схлестнулся с компанией у заведения. По предварительным данным полиции, сразу после госпитализации пострадавший говорил о двоих недружелюбно настроенных мужчинах, которые силой отобрали 120 тысяч рублей и телефон. Через своего PR-директора Вадима Горжанкина Барецкий передал, что нападавших было кратно больше, один кричал об Украине.

    Уличная камера запомнила драку на Московском несколько иначе. Судя по появившемуся в Сети видео, из бара посетители выходили довольные отдыхом и друг другом. Барецкого приобнимали, фотографировали. После непродолжительного разговора в нескольких шагах от заведения настрой меняется. На кадрах видно, как Барецкий подходит со спины к мужчине, ещё недавно снимавшему с ним селфи, и наносит удар. Тут получает аналогичный ответ и оказывается на земле.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Kot Piter11 Дек 2022 в 18:44
    По-моему ничего не изменилось. 🤫
    +0−0
    28022717011 Дек 2022 в 18:34
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.ти.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.иж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.озн.ан.и.е, так ка.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close