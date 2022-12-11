«Отбивался как мог, всё на лице видно». Барецкий передал видеопривет после драки в Петербурге

Шоумен Стас Барецкий предоставил возможность оценить последствия схватки против толпы на пороге бара «Руки Вверх» в Московском районе Петербурга 11 декабря. К вечеру они проступают на лице.



«Произошла такая история. Напали на меня, избили, пятеро. Отбивался как мог, на лице всё видно, – рассказывает он, намекая, что без продолжения случившееся не останется. – Будем решать вопросы, куда деваться».