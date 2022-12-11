«Отбивался как мог, всё на лице видно». Барецкий передал видеопривет после драки в Петербурге

Шоумен Стас Барецкий предоставил возможность оценить последствия схватки против толпы на пороге бара «Руки Вверх» в Московском районе Петербурга 11 декабря. К вечеру они проступают на лице.
«Произошла такая история. Напали на меня, избили, пятеро. Отбивался как мог, на лице всё видно, – рассказывает он, намекая, что без продолжения случившееся не останется. – Будем решать вопросы, куда деваться».
предоставлено PR-директором Вадимом Горжанкиным
В больнице его осмотрели и, судя по всему, отпустили набираться сил за её пределами. У шоумена сотрясение мозга и «кое-что ещё».
«Синяки», - показал он пострадавший глаз. И добавил: «Рёбра болят».
Барецкий отдыхал в баре на Московском проспекте, 111, вышел около шести часов утра и схлестнулся с компанией у заведения. По предварительным данным полиции, сразу после госпитализации пострадавший говорил о двоих недружелюбно настроенных мужчинах, которые силой отобрали 120 тысяч рублей и телефон. Через своего PR-директора Вадима Горжанкина Барецкий передал, что нападавших было кратно больше, один кричал об Украине.
Уличная камера запомнила драку на Московском несколько иначе. Судя по появившемуся в Сети видео, из бара посетители выходили довольные отдыхом и друг другом. Барецкого приобнимали, фотографировали. После непродолжительного разговора в нескольких шагах от заведения настрой меняется. На кадрах видно, как Барецкий подходит со спины к мужчине, ещё недавно снимавшему с ним селфи, и наносит удар. Тут получает аналогичный ответ и оказывается на земле.