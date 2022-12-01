Пьяный водитель устроил ДТП на Просвещения, прокатил другого участника на капоте и скрылся

В Выборгском районе Петербурга водитель автомобиля собрал две машины на перекрестке и скрылся. К свободе он рванул прямо через преграждавшего ему дорогу мужчину, несмотря на камеру в его руках.

Авария произошла вечером 1 декабря на пересечении улицы Ивана Фомина и проспекта Просвещения, рассказал «Фонтанке» читатель Павел, ставший одним из участников ДТП. Автомобиль Dodge на пустой дороге приехал сзади в две машины. Когда водитель «Доджа» вышел из салона, читатель и его коллега по несчастью заподозрили по амбре, что тот нетрезв.