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    Пьяный водитель устроил ДТП на Просвещения, прокатил другого участника на капоте и скрылся

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    Читатель «Фонтанки» Павел

    В Выборгском районе Петербурга водитель автомобиля собрал две машины на перекрестке и скрылся. К свободе он рванул прямо через преграждавшего ему дорогу мужчину, несмотря на камеру в его руках.

    Авария произошла вечером 1 декабря на пересечении улицы Ивана Фомина и проспекта Просвещения, рассказал «Фонтанке» читатель Павел, ставший одним из участников ДТП. Автомобиль Dodge на пустой дороге приехал сзади в две машины. Когда водитель «Доджа» вышел из салона, читатель и его коллега по несчастью заподозрили по амбре, что тот нетрезв.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Павел
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    Заметив, что водитель «Доджа» начал выворачивать колеса, Павел преградил автомобилю дорогу и стал фиксировать происходящее на телефон. Но неожиданно тот поехал, усадив мужчину на капот и провезя так несколько секунд. По словам Павла, авария, к счастью, обошлась без пострадавших, и сам он травм в поездке на капоте не получил. Позже на место приехала ГИБДД, и инспекторы направились искать скрывшегося водителя.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 17:10, досталось автомобилям Hyundai Solaris и Lexus. Один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения, а заявитель ударился головой, но от скорой отказался. На месте работают сотрудники ГИБДД.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Павел

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