Падение 10-летней пассажирки автобуса в Металлострое попало на видео. Девочка отпустила поручень на секунды

Прокуратура взяла на контроль проверку, старт которой дало падение 10-летней третьеклассницы в автобусе в Колпинском районе Петербурга. Перевозчик настаивает, что вины водителя в случившемся нет.



Как сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе» 29 ноября, девочка в салоне упала, когда автобус № 328 подъезжал к пешеходному переходу в посёлке Металлострой. Пассажирка не держалась за поручень, объяснили в пресс-службе.



На видео видно, что школьница отпустила поручень кресла на секунды, когда доставала что-то из кармана. Дальше автобус, судя по всему, затормозил — пассажиров повело вперёд, в том числе тех, кто ехал сидя. Девочка, не успевшая ухватиться за сидение, полетела в середину салона.