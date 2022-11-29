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    Падение 10-летней пассажирки автобуса в Металлострое попало на видео. Девочка отпустила поручень на секунды

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    Прокуратура взяла на контроль проверку, старт которой дало падение 10-летней третьеклассницы в автобусе в Колпинском районе Петербурга. Перевозчик настаивает, что вины водителя в случившемся нет.

    Как сообщили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе» 29 ноября, девочка в салоне упала, когда автобус № 328 подъезжал к пешеходному переходу в посёлке Металлострой. Пассажирка не держалась за поручень, объяснили в пресс-службе.

    На видео видно, что школьница отпустила поручень кресла на секунды, когда доставала что-то из кармана. Дальше автобус, судя по всему, затормозил — пассажиров повело вперёд, в том числе тех, кто ехал сидя. Девочка, не успевшая ухватиться за сидение, полетела в середину салона.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    «На место оперативно была вызвана скорая помощь; юная пассажирка была доставлена в медицинское учреждение. Вины водителя в инциденте нет. Информация о резком торможении не подтверждается», — сообщает «Пассажиравтотранс».

    По предварительным данным, третьеклассница сломала руку. Проверку, которую проводит полиция, поставили на контроль в прокуратуре Колпинского района.

    В релизе ведомства сказано, что, предварительно, падение пассажирки стало результатом резкого торможения напротив дома № 24 на Центральной улице в Металлострое накануне незадолго до пяти часов вечера.

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