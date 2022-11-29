Девочка пострадала в салоне автобуса в Металлострое

Полиция Петербурга проводит проверку после инцидента в автобусе, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. «Фонтанке» стали известные некоторые подробности.



Вчера в 16:43 в посёлке Металлострой на Центральной улице, 24, водитель автобуса применил резкое торможение. 10-летняя девочка, которая стояла в центральной части салона и держалась за поручень, потеряла равновесие и упала. По данным «Фонтанки», это третьеклассница из посёлка Понтонный. Она получила закрытый перелом правой руки. Её доставили в детскую городскую больницу № 22, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.

