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    Девочка пострадала в салоне автобуса в Металлострое

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    Полиция Петербурга проводит проверку после инцидента в автобусе, в котором пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. «Фонтанке» стали известные некоторые подробности.

    Вчера в 16:43 в посёлке Металлострой на Центральной улице, 24, водитель автобуса применил резкое торможение. 10-летняя девочка, которая стояла в центральной части салона и держалась за поручень, потеряла равновесие и упала. По данным «Фонтанки», это третьеклассница из посёлка Понтонный. Она получила закрытый перелом правой руки. Её доставили в детскую городскую больницу № 22, а после оказания медицинской помощи отпустили домой.

    Водителю автобуса 62 года, он живёт в посёлке Тельмана. В этом году к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался.

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