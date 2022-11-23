Все говорят, что петь нельзя. Как «Фонтанка» нашла еще один «список запрещённых групп» — на этот раз в караоке-клубах Петербурга

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербургские любители караоке бьют тревогу — в одном из городских клубов привычные хиты оказались под запретом. Якобы — «по решению Смольного». «Фонтанка» зашла в указанное читателем заведение и проверила, получится ли спеть крамольное или стоп-лист действительно существует.



— Это что, Меладзе? — обеспокоенно спрашивает после заказа песни сотрудник «Менделеев бара» недалеко от Сенной площади. — Так он же под санкциями.



Наш собеседник поясняет: в заведение пришел список запрещенных артистов «от городского правительства». «Может, в других местах людям все равно, но у нас начальству [исполнение их песен] не понравится», — добавляет сотрудник. При этом слушать песни Меладзе, видимо, тут все еще можно: в клубе играет бодрый кавер на один из его треков.

Сам список сотрудник охотно показывает — перечень распечатан и упакован в файл-пакет. Он частично повторяет опубликованный ранее «Фонтанкой» список групп, связываться с выступлениями которых не рекомендуется промоутерам. В целом логика перечня понятна, если вспомнить новости с высказываниями указанных музыкантов.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





1. Алексеев Иван (рэп-исполнитель НойзМС).

2. Алексеев Никита (певец Alekseev).

3. Барских Макс (певец).

4. Брежнева Вера (певица).

5. Галкин Максим (телеведущий). (*признан в РФ иноагентом) 6. Гребенщиков Борис (музыкант).



7. Группа «Anacondaz» (Карамушкин Сергей, Хорев Артем).

8. Группа «Нервы» (солист Мильковский Женя).

9. Группа «Каста» (Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей).

10. Группа «Кровосток» (Антон Черняк и Дмитрий Файн).

11. Группа «Один в каноэ».

12. Группа «Океан Эльзы».

13. Группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир).

14. Дорн Иван (певец).



15. Дорофеева Надежда (певица Dorofeeva).

16. Зайцева Мария (группа «2Маши»).

17. Каменских Настя (певица).

18. Лобода Светлана (певица).

19. Меладзе Валерий (певец).



20. Монатик Дима (певец).

21. Потапенко Алексей (дуэт «Потап и Настя Каменских»).

22. Федоров Мирон* (рэп-исполнитель Oxxxymiron) (признан в РФ иноагентом).

Для проверки заходим и в несколько других караоке-клубов. В следующем, недалеко от станции метро «Владимирская», тоже существует стоп-лист — но только стилистический. «Никаких «Вороваек» и Шуфутинского, вы что!» — укоряет посетителей диджей, но без вопросов ставит корреспонденту «Фонтанки» Меладзе и Гребенщикова.

Ни о каких запретных правительственных списках не слышали и в караоке-клубе в Василеостровском районе.



В попытках найти автора списка обращаемся в ведомства Смольного. В пресс-службе администрации Центрального района «Фонтанке» не смогли объяснить, откуда такой перечень мог появиться в находящемся на территории района заведении. «Информацией не располагаем», — лаконично прокомментировали там.

«Караоке-клубы не являются подведомственными учреждениями культуры, вопросы их репертуарной политики осуществляют владельцы самостоятельно», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по культуре.



В телефонном разговоре с корреспондентом представитель «Менделеев бара» существование списка стал категорически отрицать. Услышав, что у редакции есть и фотодоказательства, и запись разговора, собеседник бросил трубку.

Примечательно, что ранее бары сети 31 Chemical network, к которой относится «Менделеев», не выражали никакого пиетета к пожеланиям Смольного — гласным или негласным. Одно из заведений зимой 2020-го наказывали за ковидный бунт. Сеть же связывали с идеологом ковид-сопротивления Александром Коноваловым, который ныне находится под арестом.



Елизавета Строгальщикова, «Фонтанка.ру» *Признаны в РФ иноагентами.

