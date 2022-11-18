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    Первый приговор о ложных «ковидных» справках вынесли в Петербурге

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    Петроградский районный суд огласил приговор в отношении двух медсестер, обвиняемых в сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 ноября, Дарью Дроздову и Марию Шелестову признали виновными.

    Следствие полагает, что в прошлом году медсестры «помогли» минимум четырём людям, выдав за пять тысяч рублей фиктивные документы о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

    Вину подсудимые признали. Их наказали штрафом в размере 150 000 рублей каждой.

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