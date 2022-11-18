Первый приговор о ложных «ковидных» справках вынесли в Петербурге

Петроградский районный суд огласил приговор в отношении двух медсестер, обвиняемых в сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 ноября, Дарью Дроздову и Марию Шелестову признали виновными.



Следствие полагает, что в прошлом году медсестры «помогли» минимум четырём людям, выдав за пять тысяч рублей фиктивные документы о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

