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    Санкции и контрсанкции

    Финский арбитраж разрешил Gasum не платить за российский газ в рублях и настаивает на переговорах

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    Двусторонние переговоры по контракту по поставкам между финским «Газум» и «Газпром экспортом» должны быть продолжены. Но платить в рублях российской компании при этом не нужно. Такое решение принял финский арбитражный суд, сообщает 16 ноября Gasum.

    Требование об оплате газа в рублях, а не в евро «Газум» получил от «Газпром экспорта» в апреле 2022 года. Мера была введена в отношении недружественных государств. При этом президент России Владимир Путин заявил, что отказ от требования будет рассматриваться как нарушение контрактных обязательств.

    Финская сторона платить в рублях отказалась. После этого, в конце мая, поставки газа были прекращены.

    В заявлении Gasum отмечается: дело было передано в арбитраж «в соответствии с договором поставки». Решение было вынесено 14 ноября. Согласно ему, «Газум» не обязан платить в рублях и не обязан соблюдать предложенный порядок оплаты. При этом финский арбитраж настаивает на переговорах между местной и российской компаниями. Поставок газа в Финляндию из России пока не будет.

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