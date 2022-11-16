Финский арбитраж разрешил Gasum не платить за российский газ в рублях и настаивает на переговорах

Двусторонние переговоры по контракту по поставкам между финским «Газум» и «Газпром экспортом» должны быть продолжены. Но платить в рублях российской компании при этом не нужно. Такое решение принял финский арбитражный суд, сообщает 16 ноября Gasum.



Требование об оплате газа в рублях, а не в евро «Газум» получил от «Газпром экспорта» в апреле 2022 года. Мера была введена в отношении недружественных государств. При этом президент России Владимир Путин заявил, что отказ от требования будет рассматриваться как нарушение контрактных обязательств.