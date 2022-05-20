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    «Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию

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    1 комментарий

    «Газпром Экспорт» подтвердил прекращение поставок топлива финской Gasum до получения оплаты в рублях. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

    Как говорится в сообщении, на конец рабочего дня 20 мая «Газпром Экспорт» не получил от «Газум» платеж за поставки газа в апреле. Срок платежа был предусмотрен контрактом, заключенным между компаниями.

    «Газпром экспорт» уведомил «Газум» о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», – цитирует издание сообщение «Газпром экспорта».

    Ранее о грядущем прекращении поставок заявил сам Gasum. Финская компания также сообщала, что инициирует разбирательство в арбитраже по действующему контракту. Там настаивают, что не намерены платить за газ в рублях.

    Оплату за газ в рублях Москва начала принимать с 1 апреля. Мера введена для недружественных государств. Тогда президент России Владимир Путин уточнял, что отказ от оплаты в отечественной валюте будет рассматриваться, как нарушение обязательств по договорам.

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    Комментарии (1)

    baddanZer
    поставлять газ, заявил Песков о странах, отказавшихся платить в рублях. Как это цинично и гнусно — не поставлять газ свободному миру бесплатно! Вот поэтому Россия — недемократическая страна.
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