«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию

«Газпром Экспорт» подтвердил прекращение поставок топлива финской Gasum до получения оплаты в рублях. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
Как говорится в сообщении, на конец рабочего дня 20 мая «Газпром Экспорт» не получил от «Газум» платеж за поставки газа в апреле. Срок платежа был предусмотрен контрактом, заключенным между компаниями.
«Газпром экспорт» уведомил «Газум» о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», – цитирует издание сообщение «Газпром экспорта».
Ранее о грядущем прекращении поставок заявил сам Gasum. Финская компания также сообщала, что инициирует разбирательство в арбитраже по действующему контракту. Там настаивают, что не намерены платить за газ в рублях.
Оплату за газ в рублях Москва начала принимать с 1 апреля. Мера введена для недружественных государств. Тогда президент России Владимир Путин уточнял, что отказ от оплаты в отечественной валюте будет рассматриваться, как нарушение обязательств по договорам.