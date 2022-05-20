«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию

«Газпром Экспорт» подтвердил прекращение поставок топлива финской Gasum до получения оплаты в рублях. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.



Как говорится в сообщении, на конец рабочего дня 20 мая «Газпром Экспорт» не получил от «Газум» платеж за поставки газа в апреле. Срок платежа был предусмотрен контрактом, заключенным между компаниями.

