Финская Gasum сообщила о прекращении поставок газа из России с 21 мая

Финская государственная компания Gasum заявила, что поставки российского газа будут прекращены в субботу утром. Об этом компания сообщает на официальном сайте.
«Во второй половине дня в пятницу, 20 мая, ООО «Газпром экспорт» уведомило Gasum, что поставки природного газа в Финляндию в соответствии с договором с Gasum будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00», — сообщили в пресс-службе 20 мая.
Отмечается, что Gasum будет поставлять газ своим клиентам из других источников, автозаправочные станции в зоне газовой сети Gasum продолжат работать в штатном режиме.
Ранее стало известно, что Gasum подаёт в арбитражный суд на «Газпром экспорт» из-за требований российской компании платить за газ не в евро, а в рублях, что противоречит долгосрочному контракту, детали которого стороны обговорили ещё осенью прошлого года.
«Фонтанка» писала, что 23 марта Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Москва откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.