Финская Gasum сообщила о прекращении поставок газа из России с 21 мая

Финская государственная компания Gasum заявила, что поставки российского газа будут прекращены в субботу утром. Об этом компания сообщает на официальном сайте.



«Во второй половине дня в пятницу, 20 мая, ООО «Газпром экспорт» уведомило Gasum, что поставки природного газа в Финляндию в соответствии с договором с Gasum будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00», — сообщили в пресс-службе 20 мая.

