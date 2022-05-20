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    Финская Gasum сообщила о прекращении поставок газа из России с 21 мая

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    4 комментария

    Финская государственная компания Gasum заявила, что поставки российского газа будут прекращены в субботу утром. Об этом компания сообщает на официальном сайте.

    «Во второй половине дня в пятницу, 20 мая, ООО «Газпром экспорт» уведомило Gasum, что поставки природного газа в Финляндию в соответствии с договором с Gasum будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00», — сообщили в пресс-службе 20 мая.

    Отмечается, что Gasum будет поставлять газ своим клиентам из других источников, автозаправочные станции в зоне газовой сети Gasum продолжат работать в штатном режиме.

    Ранее стало известно, что Gasum подаёт в арбитражный суд на «Газпром экспорт» из-за требований российской компании платить за газ не в евро, а в рублях, что противоречит долгосрочному контракту, детали которого стороны обговорили ещё осенью прошлого года.

    «Фонтанка» писала, что 23 марта Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Москва откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

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    Комментарии (4)

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    Да все у них будет в порядке...ёлок в Лапландии много, печки в каждом доме.
    Повоют..повоют...и пойдут хариуса ловить.
    твой отэц ля
    за отсутствие своего мнения будут страдать теперь.
    07A
    Выбирают каменный век.
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