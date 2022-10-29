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    Атака на Черноморский флот, новые иноагенты и Бузова в ДНР: новости вокруг СВО за 29 октября

    Что произошло за последние сутки

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    3 комментария
    Ольга Бузова посетила Донбасс с гумпомощью
    Ольга Бузова посетила Донбасс с гумпомощьюФото: Kremlin_Russian / T.me
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 25 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 октября.

    Новые иноагенты

    Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов компанию Bookmate Limited, которая владеет сервисом для чтения книг по подписке. Также в список попали гендиректор сервиса Андрей Баев и бизнесмен Алексей Докучаев, а физлицами-иноагентами признаны гендиректор «Дождя»* Наталья Синдеева, ведущая Екатерина Котрикадзе и ее коллега Владимир Роменский.

    МВД тем временем объявило в розыск:

    • журналиста и основателя «Диссернета» Андрея Заякина, которого обвиняют в финансировании экстремистской деятельности;
    • политика и блогера Максим Каца**; сам он утверждает, что речь идет о статье о фейках про ВС РФ;
    • бывшего координатора штаба Алексея Навального*** в Вологде и главреда Sota Vision Евгения Доможирова.

    Атака на Черноморский флот

    Корабли Черноморского флота атаковали беспилотники. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, никакие объекты в городе не были повреждены, пострадавших в результате атаки нет. Тем не менее в городе временно прекратили ходить паромы и катера, а все трансляции с городских камер, которые ранее находились в открытом доступе, теперь будут закрыты.

    — Всё, что касается видеосвидетельств, и так далее... Неоднократно я обращался, и представители нашего Минобороны, и спецслужб, потому что этого делать не нужно. Тем не менее это продолжается. Поэтому по отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров уже закончено. С теми, кто до сих пор не понял, будет проводиться специальная работа, — сказал Развожаев.

    Атаку прокомментировали в Минобороны России. Главное:

    • на корабли Черноморского флота совершили «террористическую атаку»;
    • незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная;
    • корабли, подвергшиеся атаке, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора;
    • корабли и морская авиация уничтожили семь беспилотников;
    • ВСУ готовили к теракту специалисты ВМС Великобритании, которые причастны к подрыву газопроводов «Северный поток».

    В британском Минобороны ответили, что они непричастны к подрыву, и назвали эту информацию «выдумкой».

    Приостановка зерновой сделки

    После атаки на Черноморский флот Минобороны заявило, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке. Соглашение по вывозу зерна было подписано в конце июля, посредниками выступали Турция и ООН.

    — В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок, — сообщили в МИД.

    Бузова в ДНР

    Ольга Бузова доставила в ДНР партию гуманитарной помощи. Она помогала разгружать коробки с продуктами, лекарствами и теплыми вещами.

    — Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям и дарить им частичку любви. Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки, эта радость в их сердцах стоят дорогого. А у ребенка должно быть детство, ведь его не вернуть, — написала певица в телеграм-канале.

    Видео с Бузовой в Донбассе

    Kremlin_Russian / T.me

    * Признан в РФ СМИ-иноагентом.

    ** Признан в РФ физлицом-иноагентом.

    *** Организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской.

    Ольга Бузова посетила Донбасс с гумпомощью
    Ольга Бузова посетила Донбасс с гумпомощьюФото: Kremlin_Russian / T.me

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    ДНРМинобороныОльга БузоваСевастопольАтакаЗерноИноагентыПолитикаСпецоперацияЧерноморский флотБПЛА

    Комментарии 3

    26586993729 Окт 2022 в 19:36
    Приостановка зерновой сделки говорите, ну-ну))
    "Турция и ООН договорились о ней без участия украинской стороны. И теперь сами убедились, что Россия никогда не придерживается взятых на себя обязательств."
    +3−2
    ЗвездаИнглии29 Окт 2022 в 19:20
    Теперь зерно на ишаках в Европу вывозить будут.
    +1−3
    Chekist29 Окт 2022 в 19:14
    Бузова решила хайпануть дешевенько? Своих мужчин всех на фронт отправила?)
    +3−0
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