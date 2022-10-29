Атака на Черноморский флот, новые иноагенты и Бузова в ДНР: новости вокруг СВО за 29 октября

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов компанию Bookmate Limited, которая владеет сервисом для чтения книг по подписке. Также в список попали гендиректор сервиса Андрей Баев и бизнесмен Алексей Докучаев, а физлицами-иноагентами признаны гендиректор «Дождя»* Наталья Синдеева, ведущая Екатерина Котрикадзе и ее коллега Владимир Роменский.

Атака на Черноморский флот

Корабли Черноморского флота атаковали беспилотники. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, никакие объекты в городе не были повреждены, пострадавших в результате атаки нет. Тем не менее в городе временно прекратили ходить паромы и катера, а все трансляции с городских камер, которые ранее находились в открытом доступе, теперь будут закрыты.

— Всё, что касается видеосвидетельств, и так далее... Неоднократно я обращался, и представители нашего Минобороны, и спецслужб, потому что этого делать не нужно. Тем не менее это продолжается. Поэтому по отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров уже закончено. С теми, кто до сих пор не понял, будет проводиться специальная работа, — сказал Развожаев.