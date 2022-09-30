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    Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев-контрактников

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    Указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовых актов.

    Согласно тексту указа, с заявлением о гражданстве могут обратиться иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее года и не менее шести месяцев принимающие участие в боевых действиях. Таким правом также наделяются их супруги, дети и родители.

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