Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракты на военную службу, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 30 сентября на официальном интернет-портале правовых актов.
Согласно тексту указа, с заявлением о гражданстве могут обратиться иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее года и не менее шести месяцев принимающие участие в боевых действиях. Таким правом также наделяются их супруги, дети и родители.