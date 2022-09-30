Путин о гендерных вопросах: Совсем спятили что ли?

Президент Владимир Путин раскритиковал политику европейских стран, где введены понятия родитель №1 и родитель № 2. Об этом он заявил 30 сентября в ходе прямого обращения на церемонии подписания договоров о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР в состав РФ.
По его словам, для России такой путь неприемлем, поскольку недопустимо, чтобы с начальных классов «детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию».
«Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины якобы существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола? Разве мы хотим, чтобы у нас в России был родитель №1, №2, совсем спятили что ли?» — резюмировал глава государства.