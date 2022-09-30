Путин: Мир вступил в период революционных трансформаций

Мир вступил в период революционных трансформаций, заявил 30 сентября президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР в состав РФ. По его словам, слом западной гегемонии необратим.
Путин отметил, что всему обществу необходимо консолидироваться. По словам президента, Россия сражается за то, чтобы «никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории».
«Поле битвы, на которое нас позвали судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за будущую Россию», — сказал глава государства.