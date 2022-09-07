Путин заявил, что Россия «ничего не начала с точки зрения военных действий»: новости о спецоперации за 7 сентября

Владимир Путин заявил, что Россия дала «зеркальный ответ» Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 7 сентября. Механизм параллельного импорта продлят на весь 2023 год (или дольше)

Механизм параллельного импорта в Россию продлят на весь 2023 год. Об этом сегодня заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

— Решение такое подготовлено, — цитирует ТАСС его ответ на вопрос о продлении программы. — Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке. Параллельный импорт позволяет продавать товары в обход запретов со стороны производителей — продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера. Закон, разрешающий параллельный импорт, был принят в России в июне после того, как ряд компаний сообщил об уходе с российского рынка.



Латвия, Литва и Эстония запретят въезд россиянам (но сделают исключения) Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии. Об этом сообщили в латвийском Министерстве иностранных дел. Официальное совместное заявление представителей трех государств будет сделано в ближайшие дни. Ряд исключений из запрета остается, но он не велик: въезд в страну разрешат водителям фур, дипломатам и въезжающим по семейным и гуманитарным причинам.

Речь Путина по внешнеполитическим вопросам

Владимир Путин во Владивостоке выступил на Восточном экономическом форуме. В своем выступлении он много внимания уделил внешнеполитическим вопросам. В том числе, он заявил, что Россия дала Украине зеркальный ответ. — Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить, — сказал Путин. Стамбульскую зерновую сделку российский президент назвал «очередным наглым обманом» — почти все вывезенное с Украины продовольствие ушло в страны Евросоюза, а Россию «грубо кинули». В ответ Россия рассмотрит возможность ограничения вывоза зерна в ЕС.

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