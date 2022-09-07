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    Путин рассказал о своем отношении к россиянам, уехавшим в Армению после начала спецоперации

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствует все, что идет на пользу российскому бизнесу. Об этом 7 сентября глава государства рассказал, отвечая на вопрос об отношении к уехавшим в Армению после начала спецоперации россиянам.

    «Если сейчас условия сложились так, что людям целесообразно работать, а это в основном айтишники, там, то ради бога, пусть работают. Армения не чужая нам страна. Все рядом. Можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве», — сказал президент во время Восточного экономического форума (ВЭФ) (цитата по «Ведомостям»).

    Также Путин отметил, что многие россияне уже вернулись, поняв, что в стране «все работает, все стабильно», даже на фоне санкционной политики Запада.

    Кроме того, российский лидер добавил, что ничего не имеет против граждан России, работающих в Азербайджане или Казахстане.

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