Путин рассказал о своем отношении к россиянам, уехавшим в Армению после начала спецоперации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приветствует все, что идет на пользу российскому бизнесу. Об этом 7 сентября глава государства рассказал, отвечая на вопрос об отношении к уехавшим в Армению после начала спецоперации россиянам.



«Если сейчас условия сложились так, что людям целесообразно работать, а это в основном айтишники, там, то ради бога, пусть работают. Армения не чужая нам страна. Все рядом. Можно работать в Ереване, а жить фактически в Москве», — сказал президент во время Восточного экономического форума (ВЭФ) (цитата по «Ведомостям»).