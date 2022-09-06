Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым в Приморье

Президент РФ Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский (Приморский край), где проведет совещание с представителями Минобороны России. Об этом 6 сентября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на мероприятии присутствуют министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Пресс-секретарь уточнил, что совещание проходит в закрытом режиме.
«В настоящий момент он проводит совещание с представителями Министерства обороны», — заявил Песков (цитата по РИА Новости).