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    Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым в Приморье

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    Президент РФ Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский (Приморский край), где проведет совещание с представителями Минобороны России. Об этом 6 сентября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, на мероприятии присутствуют министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов. Пресс-секретарь уточнил, что совещание проходит в закрытом режиме.

    «В настоящий момент он проводит совещание с представителями Министерства обороны», — заявил Песков (цитата по РИА Новости).

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