Как я ходила в филиал ада, то есть пыталась сдать на права

Рассвет, заброшенная заправка, на асфальте громадные выбоины, молодые и не очень люди стоят группами по 10–20 человек и что-то нервно обсуждают, у многих дрожат руки. Похоже на начало фильма ужасов, но это начало экзамена на права в петербургском ГИБДД на шоссе Революции.

Автошколе назначили сдачу на 9 утра, учеников попросили прийти в 8:30. Это ничего не значит, потому что пустят всех только в лучшем случае в 11 часов, а то и в 12. Всё это время придётся ждать, переминаясь с ноги на ногу, или, если одежда и нормы приличия позволяют, можно сесть на поребрик. Кстати, от сидения в такой позе затекают ноги.



Через какое-то время после длительного ожидания захочется кофе, в туалет и что-нибудь съесть. В принципе такая опция доступна: на соседней автомойке разливают «3 в 1» и пускают за 40 рублей воспользоваться удобствами. Не выспавшись, с затёкшими конечностями, после многочасового ожидания вы попадаете в здание ГИБДД. Оно окружено высоким забором чуть ли не с колючей проволокой, запускает туда мужчина в форме, отворяя запертую на замок дверь ворот. За забором, кстати, есть туалет, скамейки и даже какое-то подобие кофе-автомата. После предыдущих мучений это место кажется райским уголком. Но рано радоваться — здесь тоже придётся подождать: 15 минут, если повезёт; если не повезёт, то полчаса или больше.



Если теория сдана, то вас ждёт новый уровень испытаний. Тестировать навыки вождения будут на улице Химиков. Там декорации не лучше. Разница лишь в том, что вместо поребрика можно устроиться на основание бетонного забора, а в туалет можно сбегать в кафе бизнес-центра в 5 минутах от этого места. Ждать, чтобы сдать практику, здесь можно сколько угодно. Последние ученики уходят около 4–5 дня. Ожидание тоже не из приятных: через пару часов может пойти ливень как из ведра. Спрятаться от него негде.



Всё это для меня было новостью. Сложно представить, что в городе с небоскрёбом, метро, высокотехнологичной медициной сдать на права — процедура, которую проходят сотни людей ежедневно, — будет настолько мучительно. Отдельный вопрос, конечно, ещё и почему в целом процедура сдачи самостоятельно почти невозможна, а автошколы повально предлагают так называемую «подстраховку» ценой в 40 тысяч рублей. После попытки сдать бесплатно и пройденных мучений тянет согласиться на такую «помощь», но вместо этого я сажусь писать о пройденных испытаниях.



Сначала жалуюсь друзьям в соцсетях. Мой гневный пост набирает невероятное количество лайков и комментариев. В ответ мне пишет издатель одного петербургского медиа: «Ты права, это просто филиал ада, и хотя через них проходят колоссальные суммы каждый день, там ничего не меняется годами». Вслед отвечает помощница депутата Госдумы от «Единой России». Она сдавала зимой и сразу после экзамена отморозила ноги, думала, что ходить больше не сможет. На мой вопрос, а не хочет ли она поднять эту тему со своим работодателем (судя по отклику, решив проблему, можно гарантировать себе победу на выборах любого уровня при условии, что они пройдут честно), она отвечает что-то невнятное. Удивляюсь ответу и сама открываю сайты Госдумы, прокуратуры и уполномоченного по правам человека.



Первой пишу депутату Елене Драпеко. Она избралась от этого округа в Государственную думу. Затем — депутату Михаилу Романову, он избрался от округа, где живу я. После — в прокуратуру и омбудсмену Светлане Агапитовой.

Через пару дней отвечает Драпеко. Из её ответа следует, что вопросы благоустройства этой местности не относятся к её полномочиям, поэтому обращение она отправляет начальнику Управления ГИБДД Алексею Семёнову. Кстати, адресом она ошиблась — надо было присылать письмо не на улицу Профессора Попова, а в СИЗО Лефортово, где сейчас он находится. Впрочем, вряд ли и оттуда Семёнов бы решил вопрос. Тем же путём пошли и в прокуратуре Красногвардейского района, только жалобу просто отправили в ГИБДД, не указав в адресатах Семёнова.



Романов в ответе зашёл дальше — отправил жалобу министру МВД Владимиру Колокольцеву, а ещё двум вице-губернаторам Петербурга Анатолию Повелию и Валерию Пикалёву.

Наиболее расторопной оказалась омбудсмен Светлана Агапитова. О её действиях рассказал по телефону сотрудник аппарата уполномоченного. Она вместе с помощниками съездила на шоссе Революции и улицу Химиков, поговорила с учениками и с начальником экзаменационного пункта. Оказалось, что в часовых ожиданиях виноваты не сотрудники ГИБДД, а будто бы автошколы.

«У нас всё организовано по времени, — приводят слова представителя ГИБДД в отчёте о поездке на сайте омбудсмена. — Каждая школа знает, когда у них экзамен. Просто кто-то подвозит своих учеников маленькими группами, и людям не приходится ждать. А кто-то ленится и везёт сразу всех — мы же не можем одновременно принимать по 40 человек».

Впрочем, ни туалетов, ни скамеек, ни навесов Агапитова тоже не нашла. Как утверждают её сотрудники, с этим вопросом она уже успела съездить к главе Красногвардейского района Евгению Разумишкину, и тот ей пообещал, что удобства в скором времени там появятся.



Надеюсь, на кабинках туалетов напишут, что их поставили благодаря всё ещё хоть немного работающим механизмам демократии, и справляющие нужду будут помнить, что честность сдачи как минимум обеспечит им безопасность на дорогах, а может, ещё и укрепит эти самые механизмы. Проверю в сентябре, когда я снова пойду пытать счастья.

