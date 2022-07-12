Иран анонсировал скорый визит Путина

Президент РФ Владимир Путин приедет с визитом в Иран на следующей неделе. Об этом 12 июля рассказал глава экономической комиссии парламента Ирана Мохаммадрез Пур-Эбрахими, передает Mehrnews.
По его словам, стороны будут обсуждать экономическое сотрудничество. Также Путин встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
«Планирование развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией будет приоритетом консультаций между президентами двух стран», — сказал глава комиссии.
В Кремле пока не подтвердили визит.