Бывшего помощника замминистра МВД догнал потрошитель из Афин

«Заказной» отдел и СК Петербурга, разогнавшиеся на серии предъявленных обвинений за убийства под брендом гангстера Кости-Могилы, добрались до Греции. Фигурант — опять полковник в отставке Скворцов, а вот эпизод касается расчленения.

По информации «Фонтанки», на этот раз история касается таинственного исчезновения некоего Олега Тарасова. А он, между прочим, разыскивается с 2000 года за организацию не только убийства в 1999 году спикера петербургского ЗакСа Виктора Новоселова.

По данным издания, сегодня в постановлении о возбуждении дела указано, что Скворцов, опасаясь задержания Тарасова как носителя сумасшедшей информации о всевозможных ликвидациях, спущенных с высот известного гангстера Кости-Могилы (убит в 2003 году), принял решение не рисковать. Но так как Тарасов скрывался в Афинах, туда и отправили группу зачистки.

Весной 2003-го они, как предполагается, для начала застрелили Тарасова в его съемной квартире в Афинах, а после разделали его на много-много частей. Потом уложили своего бывшего боевого товарища в чемодан и отвезли в пригород столицы Греции. Где и прикопали. Туристы же повсюду.



Сегодня один из исполнителей этой казни дает показания, а глобальное расследование всего того, что натворила мафиозная семья Могилы, собирает участников прошлого. Если вы хотите узнать, как эта кровь может в конце концов догнать тех, кто сейчас в полном соку со своими миллиардами, обратите внимание на текст 47news.

