Кладбищенская резня под флагом Могилы. Куда в Петербурге зашло дело экс-помощника замминистра МВД

«Заказной отдел» ГУ МВД поднял забытое убийство 1997-го. Не уходите: за ликвидацией «Шаха» вы увидите гангстерскую сагу и поймете, отчего сегодня похоронный бизнес Петербурга такой, какой он есть.

памятник на могиле Константина Яковлева (Могилы) Поделиться Поделиться





Наша февральская история от том, как в розыск за убийство в лютых 90-х попал петербургский полковник — только что уволившийся помощник заместителя министра МВД Дмитрий Скворцов, закончилась фразой оперативника: «Самим страшно, куда это все заведет».

А в той первой серии «Фонтанка» выкопала причины раскола в сообществе одного из самых популярных фигур на рынке бандитизма — «Кости-Могилы». Помимо полковника, вторым ньюсмейкером стал зам Кости, Владимир Кулибаба.

Владимир Кулибаба Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Он пережил всех и прочно стоял на предпринимательских ногах. Но его взяли и арестовали по делу Скворцова.



Все те драмы нельзя передавать в информационном ключе — получится не статья, а шифровка. Так что автор решил пойти публицистически. Тема темная не только из-за кучи трупов. Дело касается кладбищ, куда мы не хотим, да приходим.

В начале 90-х на стадионе легендарного предприятия «Светлана» собирались бывшие боксеры и борцы. Они поддерживали уровень своей боевой и политической подготовки, а самым ярким из них был Артур Кжижевич.

Из репрессированных поляков, злой боксер, приехал в Ленинград ни с чем, начал с вышибал в гостинице «Советская» (Азимут), задней скорости не имел, а на лбу у него будто было высечено: «Я всегда прав».

Так уж вышло, что вокруг него собрались лихие боксеры из Казани. Правой рукой стал Айдар Шайхлеев, он же «Шах», а левой — Радик. Первый уже крепко отсидел и отвечал за связь с уголовной общественностью, второй был гибкий — налаживал контакты с коммерсантами. И вот, примерно в 1993 году к ним в зал подкатился спортсмен по фамилии Петрашкевич. Этот хорошо учился в вузе и понимал, что кулаками можно заработать только славу, любовь девок и травмы, не совмещенные с будущим.



Петрашкевич предложил поставить себя во главе специализированного предприятия бытового обслуживания. А под этой госструктурой, как раз, были все кладбища, крематорий, комбинат для нужд похоронки, автопредприятие и так далее. Гениальная идея — он становится директором, Артур и компания берет все под крышу. Что думать-то?

Вспомним то время: развал СССР развалил все, бюджета нет, в похоронке все гребут в разные стороны, то есть каждый в свой карман. А у Артура был свой чел в Смольном. Он даже взятку ему не дал. Тихонько так указал на Петрашкевича как на нового директора и его назначили. Чиновников тоже можно пожалеть — они тогда знали, что в ином случае второй раз их могут попросить уже вечером возле парадной. Например, молотком по коленкам.

Но дальше началось удивление для всей мафиозной братии. «Казанские», славящиеся тем, что отлично умели только убивать, не стали рвать похоронку на мелкие кусочки, а стали переводить систему в белое поле. Тем самым, они хотели узнать, а сколько всего там крутится деньжищ. Заодно они популярно объясняли работникам, что гробами и венками занимаются только их пять магазинов, санитары — только косметикой и так далее. Чтобы больше без анархизма — каждый откусывает за свое.



Нельзя сказать, что новые правила встретили аплодисментами. Началось жужжание в рядах, к Смольному приходили протестующие с гробами наперевес, а Невзоров снимал сюжеты-сюжеты.

Тогда Артур подтянул к себе в долю лидера землекопов — Конопелько по прозвищу «Маузер» (старый пират — отсидел за бандитизм еще после войны). Он был, своего рода, лидером профсоюза. (Ничего нового — американская мафия тоже была рада дружбе с профсоюзами). Товарищ «Маузер» смог сплоить похоронный коллектив вокруг грядки Артура. Несогласных попросили на выход. Неуступчивым показали, что выход может быть прямо между православными крестами.

Можно еще напечатать буквы о том, что главные потоки шли от Северного, Южного, Большеохтинского кладбищ, как менялись директора спецпредприятия, но самое важное в истории этого загробного мира произошло далеко от бухгалтерии.

Не секрет, что «Костя-Могила», ставший уже тогда брендом, начинал свое восхождение именно с землекопов Южного кладбища.

Константин Яковлев (Могила) Поделиться Поделиться





Ну не мог он спокойно смотреть, как Артур с «казанскими» подобрали его альма-матер. И вот, когда уже все на погостах Петербурга утряслось, братва исправно получала свое, а похоронка даже начала платить налоги, Могила заявил претензию.



Встреча, она же стрелка, прошла в «Гранд отеле «Европа», была недолгой, но яркой. Артур в лоб указал Могиле, где могилы лежат. Если же литературно, то о том, что Могиле на могилах ничего из денег не светит. Причем, на диалоге их окружение стояло не пустое. У каждого под курткой торчало что-то железное. А точнее — по ТТ. А вот дальше началась шахматная партия в духе той эпохи.

Артур всегда был «трудным ребенком», но что-то быстро его арестовали за какой-то смешной мордобой в Карелии. Дальше, неожиданно, прямо на Южном кладбище прилег от пули лидер профсоюза Маузер-Конопелько. На его место тут же был назначен некто Большаков, но его сразу взорвали в автомашине у дома. Потом изрешетили зама по экономике Артура — Радика, а последним пал зам по блатной педали Артура — Шах-Шайхлеев. Именно это убийство и раскрыто сегодня в Питере.

То случилось 27 января 1997-го на 7-ой Советской. В «Шаха» израсходовали обойму.

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Сегодня по версии следствия, убирали его по команде Скворцова (розыск). Работали некто Тарасов (розыск) и Черняев (труп). А это боевое крыло подчинялось Кулибабе (арест) — человеку, отвечающему перед «Могилой» за спецоперации.



Возникает вопросик, кто дает показания? По данным «Фонтанки», уголовный розыск собрал коллектив очевидцев и впереди еще должны быть новости про веерное уничтожение конкурентов.

Если учесть, что в бригаде Артура по другим конфликтам легли «Крупа», «Хасан» и пехотинцы, вообще, то отвечать Могиле было некому. Хотя, говорят, готовили уже пару не детских гранатометов.

С этого момента уже «Костя-Могила» стал получать свои 50 процентов со всей похоронки Петербурга, а на официальную охрану он привлек будущего важного бизнесмена города Игоря Минакова (умер). Но плохо вы знаете «Могилу». Он же лучше других вкуривал, что как только Артур выйдет, то никаких посиделок уже не будет. Артур точно взялся бы за Калаш. И «Могила» продал весь бизнес бывшему оперативнику Минакову.

Артур вышел и не увидел на своем детище Могилу, а умный Минаков не стал рисковать и до смерти Артура выплачивал ему под 100 тысяч долларов ежемесячно.

Если хочешь насмешить киллера — расскажи ему о своих планах. Артур пережил Могилу на четыре года.

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Похоже, все это объясняет сегодняшние правила цен на петербургских кладбищах. Но, согласитесь, стало опрятнее. Значит, не зря они все убились на ниве оказания услуг нашим усопшим.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

