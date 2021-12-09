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Герой «Бандитского Петербурга» Кулибаба арестован. Рассуждения о смородине и надписи кровью суд не убедили

Бывший президент Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба заключён под стражу по обвинению в убийстве 28-летней давности.

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Та же мера избрана в отношении его предполагаемого пособника Анатолия Мотыля, а за несколько часов до этого — в отношении директора ООО «Восход Нева» Владимира Карпинского.

Как сообщила ночью 9 декабря объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кулибабы вынес Октябрьский районный суд.

Фото: объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга
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По данным следствия, 28 лет назад Кулибаба решил убить С. и У. в связи с личными неприязненными отношениями. В качестве исполнителей он привлёк знакомых — Аристова и Карпинского. Им он выдал два автомата АК-74-У. Мотыль считается пособником, в его задачи входило доставить Аристова, Карпинского к месту совершения преступления, а затем увезти их. Убийство было совершено 16 августа 1993 года на улице Фрунзе, 16, во дворе дома. Аристов стрелял в С. (не менее 10 выстрелов), Карпинский — в У. (не менее 16 выстрелов).

видео объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Кулибаба был задержан 7 декабря 2021 года. На следующий день ему предъявили обвинение. Вину он не признаёт. На суде он и его адвокаты выступили ярко.

«В ходе процесса адвокаты Кравцов и Кощеев прочитали участникам Конституцию, решения ЕСПЧ, просили «прекратить инсинуации по преступному сообществу», обижались на благодарность следователя за прекрасную лекцию, утверждая, что это нарушение святого права на защиту, просили закрыть процесс, требовали вынести частное постановление следователю, жаловались суду, что сильно замерзли у ГУ МВД на Жукова, пока ждали допуска к подзащитному. Кроме того, участники и слушатели узнали, что от дома обвиняемого до отдела ровно 38 минут и кто такой «свидетель». Кощеев сумел получить от суда два замечания за повышение голоса, перебивание участников процесса и председательствующего, — сообщает пресс-служба судов. — Кулибаба выразил свое мнение так: «Тут не липа. Кусты смородины! Всё — вопиющая ложь!» Адвокаты добавили, что доказательств причастности Кулибабы нет. «Нет же надписи на асфальте кровью «Меня убил Кулибаба», — логично сообщила сторона защиты и попросила вообще не избирать меру. Позже просили домашний арест, залог в 1 500 000 рублей или запрет определенных действий».

Мотыль также был задержан 7 декабря и не признал вину. Он просил поместить его под домашний арест.

Оба обвиняются по части 4 статьи 17 — пункту «з» статьи 102 УК РСФСР. Срок меры пресечения для обоих, как и для директора ООО «Восход Нева» Владимира Карпинского, — 6 февраля 2022 года.

Фото: объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга

«Фонтанка» писала, что 7 декабря задержали героя «Бандитского Петербурга» Владимира Кулибабу. Сообщалось, что в СК его отвезли для того, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда).

Позже стало известно, что вместе с ним задержали двух бизнесменов. Первый — Владимир Карпинский, директор ООО «Восход Нева», второй — Анатолий Мотыль, директор ООО «Мейджик Меню». Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа.

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Комментарии (11)

Billy
Борьба настолько вольная, что можно использовать автомат?
264526581
Братва, не стреляйте друг друга…)))
Иван Кадачигов
Это очень приятная новость для всех, кто верит в притчу про веревочку и ее конец. И очень неприятная для тех, кто думал что все концы уже в воде.
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