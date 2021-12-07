Экс-президента Федерации вольной борьбы Петербурга Владимира Кулибабу задержали по делу об убийстве 30-летней давности

Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, экс-президента Федерации вольной борьбы Петербурга и предпринимателя взяли сотрудники «заказного» отдела уголовного розыска петербургского главка.
По предварительной информации, в следственный комитет Кулибабу отвезли, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда). Самого погибшего до этого подозревали в причастности к покушению на офис авторитетного предпринимателя Константина Яковлева. Причиной якобы стал конфликт из-за денег.
В 2000-х Кулибабу обвиняли в организации убийства генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Однако он был оправдан присяжными.