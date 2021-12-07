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Задержан только что уволенный глава Калининского

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Экс-президента Федерации вольной борьбы Петербурга Владимира Кулибабу задержали по делу об убийстве 30-летней давности

Героя «Бандитского Петербурга» Владимира Кулибабу задержали в Петербурге.

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Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, экс-президента Федерации вольной борьбы Петербурга и предпринимателя взяли сотрудники «заказного» отдела уголовного розыска петербургского главка.

По предварительной информации, в следственный комитет Кулибабу отвезли, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда). Самого погибшего до этого подозревали в причастности к покушению на офис авторитетного предпринимателя Константина Яковлева. Причиной якобы стал конфликт из-за денег.

В 2000-х Кулибабу обвиняли в организации убийства генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Однако он был оправдан присяжными.

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Комментарии (13)

Банщик
Странный повод для задержания. Кувалду же убил в деревне пьяный тракторист.
Pilat
Ну время разбрасывать камни и время собирать.
На мой взгляд не плохо, что бывших бандюганов начали брать.
Как говаривал старик Ленин - только неотвратимость наказания может обеспечить правопорядок.
Я например снова в 90-е не хочу.
александрниколаич
не уступил сильнейшему по пищевой цепочке?
ща, подняли старый компромат.

Думаю, на многих "бизнесменов" в нашем городе есть тонны компромата и их появление этого компромата исключительно лишь интерес хозяйствующих сторон.

Увы.
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