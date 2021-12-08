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Суд Петербурга арестовал Владимира Карпинского, которого вместе с Кулибабой обвиняют в убийстве 28-летней давности

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Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу директора ООО «Восход Нева» Владимира Карпинского. Бизнесмена обвиняют в убийстве 28-летней давности.

Как сообщили в пресс-службе городских судов 8 декабря, по версии следствия, экс-президент Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба попросил знакомых ему Карпинского и Аристова расстрелять двух обидчиков, и предоставил исполнителям два автомата АК-74-У.

«В качестве пособника (Кулибаба — Прим. ред.) привлек ранее знакомого ему Мотыля, который должен был скрыть преступников и орудия совершения преступления, доставив Аристова, Карпинского и автоматы к месту совершения преступления, а затем обеспечить их отход», — добавили в пресс-службе.

Как полагает следствие, 16 августа 1993 года, во дворе дома 16 на улице Фрунзе исполнители расстреляли двух жертв. Карпинский нажал на курок не менее 16 раз, Аристов — не менее 10.

Бизнесмен не признал свою вину и просил домашний арест. Тем не менее под стражей он пробудет до 6 февраля 2022 года.

«Фонтанка» писала, что 7 декабря задержали героя «Бандитского Петербурга» Владимира Кулибабу. Сообщалось, что в СК его отвезли для того, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда).
Позже стало известно, что вместе с ним задержали двух бизнесменов. Первый — Владимир Карпинский, директор ООО «Восход Нева», второй — Анатолий Мотыль, директор ООО «Мейджик Меню». Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа.

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Комментарии (1)

Vikilein
Помнится, в доме 16 в те времена была шашлычная, в которой тусовались т.н. "спортсмены". Злачное место было.
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