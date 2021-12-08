Суд Петербурга арестовал Владимира Карпинского, которого вместе с Кулибабой обвиняют в убийстве 28-летней давности

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу директора ООО «Восход Нева» Владимира Карпинского. Бизнесмена обвиняют в убийстве 28-летней давности.



Как сообщили в пресс-службе городских судов 8 декабря, по версии следствия, экс-президент Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба попросил знакомых ему Карпинского и Аристова расстрелять двух обидчиков, и предоставил исполнителям два автомата АК-74-У.

«В качестве пособника (Кулибаба — Прим. ред.) привлек ранее знакомого ему Мотыля, который должен был скрыть преступников и орудия совершения преступления, доставив Аристова, Карпинского и автоматы к месту совершения преступления, а затем обеспечить их отход», — добавили в пресс-службе.