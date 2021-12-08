Суд Петербурга арестовал Владимира Карпинского, которого вместе с Кулибабой обвиняют в убийстве 28-летней давности

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу директора ООО «Восход Нева» Владимира Карпинского. Бизнесмена обвиняют в убийстве 28-летней давности.
Как сообщили в пресс-службе городских судов 8 декабря, по версии следствия, экс-президент Федерации вольной борьбы Петербурга Владимир Кулибаба попросил знакомых ему Карпинского и Аристова расстрелять двух обидчиков, и предоставил исполнителям два автомата АК-74-У.
«В качестве пособника (Кулибаба — Прим. ред.) привлек ранее знакомого ему Мотыля, который должен был скрыть преступников и орудия совершения преступления, доставив Аристова, Карпинского и автоматы к месту совершения преступления, а затем обеспечить их отход», — добавили в пресс-службе.
Как полагает следствие, 16 августа 1993 года, во дворе дома 16 на улице Фрунзе исполнители расстреляли двух жертв. Карпинский нажал на курок не менее 16 раз, Аристов — не менее 10.
Бизнесмен не признал свою вину и просил домашний арест. Тем не менее под стражей он пробудет до 6 февраля 2022 года.