«Самим страшно, куда это всё приведёт». Как экс-помощник замминистра МВД мог руководить гангстерской резнёй в Петербурге

Дмитрий Скворцов еще в погонах майора Фото: « Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







После первой нашей концептуальной новости об арестах за серийные убийства, «Фонтанка» рассказывает в деталях, делая акцент на самой необычной фигуре в этой реальной игре — стрелялке.

По большому счету, эти раскрытия тронулись еще под Новый год, когда в декабре арестовали очень известного в прошлом, да и заметного, кому надо, в нынешнем — петербургского бизнесмена Владимира Кулибабу. Его имя не отгремело в 90-х, когда он был силовой рукой авторитета федерального уровня «Кости-Могилы» (убит в 2003 году). Еще 8 лет назад Кулибабу оправдали как заказчика в убийстве возле станции метро Чернышевская (тогда исполнитель в упор расстрелял бывшего оперативника Чечеля). И вот опять Владимир в «Крестах» и опять трупы.



Забегая чуть вперед, скажем, что за месяц до задержания Кулибабы пропал самый интересный фигурант сегодняшней новости — еще недавно помощник заместителя министра МВД, Дмитрий Скворцов. Не переживайте — он на этом свете, он сам может тронуть кого-хочешь. Хотя уже поздно.

Дмитрий Скворцов еще в погонах майора Фото: « Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Не перегружая читателя былым, автор все же должен напомнить, что вменяется Кулибабе. Тогда, когда многие читатели еще не родились, а это шло лето 1993 года, сверхуверенные в себе Костя-Могила и Кулибаба царствовали в офисе возле гостиницы «Россия». Бригада автоматчиков залетела к ним и постаралась всех изничтожить. (Так вышло, что в своем проекте «Именем Братвы» «Фонтанка» даже предвосхитила последствия той молотьбы). У нападающих вышло не очень, и «Могила» нанес ответный удар (А кто бы не нанес?). Вскоре в Петербурге изничтожили «Кувалду» и заодно его охранника. Такие тогда были правила. Согласно сегодняшней верчии Следственного комитета, Кулибаба организовал то контрнаступление. Все же, его арест — был лишь эпиграф к нынешней гангстерской саге.

Фото: « Фонтанка.ру» Фото: « Фонтанка.ру» Фото: « Фонтанка.ру» Фото: « Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На фото — задержанные 11 февраля Смирнов и Чванов в реальности и в молодости. Оперативники «заказного» отдела 11 февраля хлопнули их. Они бывшие подчиненные Кулибабы. Как мы уже сообщили, один из них — это уже отсидевший десятку за организацию убийства вице-спикера петербургского ЗакСа Новоселова — Чванов, а Скворцова ищут.

Дадим сухо версию СК:

— 1996 год, в Центральном районе Петербурга выпускают обойму в «Гранд-Чероки», где сидит бизнесмен Абрамов (сегодня он из США пересматривает наше «кино») и его телохранитель. Оба выживают. Стрелял Чванов, организацию процесса предъявляют Дмитрию Скворцову;

— 1997 год, на набережной «Фонтанки» снайпер убирает очень грозного тогда представителя «тамбовских» — Макса Смирнягина. Выходил на точку штатный стрелок Кудрявцев (уже мертв), заказ шел по вертикали Дмитрия Скворцова;



Лежка снайпера на чердаке при стрельбе в Смирнягина Фото: « Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— конец 1997 года, на проспекте Энергетиков снайпер уничтожает цель в виде предпринимателя Афонина. Стрелок Кудрявцев лупил через окно кафе, метров за 150;

— 1999 год, на трассе при подъезде к Одессе ликвидируют петербурженку Иру. Но ничего маньячного — она являлась членом той же корпорации киллеров (фамилию опускаем, все же дама). Исполнял Чванов, заказывал Скворцов;



— наконец, 2001 год. На Петроградке снайпер кладет Олега Тарана, близкого Кулибабы. Попал опять же Кудрявцев, организовывал мероприятие Скворцов.

Разумеется, возникает вопросик: как Скворцов очутился не только в МВД, и более того, на его вершине. Поверьте, все проще, чем вы можете придумать.

Он ленинградец, родился в конце 60-х, воспитывался интересным отцом. Его батя получил 25 лет еще при Сталине, а отсидел в лагерях Коми до 1965 года. В определенном мире с ним считались еще до буржуазной революции 91-го. Скворцов не спортсмен, но обожает оружие и сам отменный стрелок. Всегда был силен в прослушивании, скрытом наблюдении. Высокий, уверенный. Как тут не нырнуть в бандитское движение? Прошел многое, всегда уворачивался. А тогда труднее было уворачиваться от своих. Наконец, занял почетное место в иерархии «Кости-Могилы». Старшим у него, как раз, был Кулибаба.

Только 90-е немного стихли в миллениум, он спрятался в Университете МВД, после диплома остался там в роли курсового офицера. Воспитал несколько поколений оперов.



А то, что на тот момент в его биографии уже инцидент с торговлей оружием и дело по дезертирству, так это немного не заметили при оформлении в органы. В базу РУБОП, где Скворцов прямо звенел, тоже не заглянули. Шли годы, и он дорос до начальника тыла МВД на транспорте по всему Северо-Западу. Сотни офицеров ему козыряли, со стуком заходили в кабинет. Но это был только трамплин.

Когда в 2016 году начальника Главного следственного управления ГУ МВД Александра Романова президент назначает в кресло шефа всего Следственного департамента России, Скворцов прыгает на этот уровень. Его забирают в аппарат Романова. Теперь он помощник не просто первого следователя, а заместителя министра МВД. Длилось счастье четыре года. В 2020-ом Романова уходят, а Скворцов ложится на больничный. Но в конце 2020-го также вынужден уйти в отставку.

Жил он до недавней поры в Москве, в Питер заезжал по случаю, но вопросы продолжал решать. А вы бы не решали на его месте?

14 октября прошлого года ему исполнилось 54-е. Праздновал в столице, съехались многие. Похоже, именно на днюхе он узнал, что «заказной» отдел подбирается к Кулибабе. Как опытный и битый он решил не ждать гостей. И не ошибся. Через месяц, в декабре пришли за Кулибабой, а на днях должны были постучаться к нему. Говорят, он сегодня в Швеции. Но что-то подсказывает, что на Украине. Ну их, милых скандинавов, у них «выдают с Дона».



Постскриптум у нас тоже будет забойный. К полковнику Скворцову летят не только уже указанные нами эпизоды.



Фото: « Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Вернемся к Андрею Чванову, кто отсидел за Новоселова. Представляете, ему сегодня влепили домашний арест, а адрес засекретили. К тому же, «Фонтанка» уверена в том, что месяц назад в «Кресты» доставлен и непосредственный убийца вице-спикера ЗакСа — Артур Гудков, приговоренный к пожизненному лишению свободы. В начале «нулевых» следствие уперлось в них и дальше хода не было, а теперь, по мнению СК, сверху стоял Скворцов. И что-то журналисту подсказывает, что уже весной этого года Скворцов, как говорится, пойдет паровозом.

Мы заканчиваем первую серию изложения той бойни (и так сократили до не могу — в этой истории десятки имен, большинство из которых полегли в равном бою). Интрига, и чуть ли не политическая, сформулирована в брошенной сегодня мне намеке.—

Самим страшно, куда это все выведет. И на кого, — задумался один из наших собеседников в погонах.

Евгений Вышенков, Фонтанка.ру

