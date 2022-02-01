«Почему этого хорошего простого парня вписывают в организованную преступность?» Героя «Бандитского Петербурга» Кулибабу оставили под стражей

Подробности заседания публикует 1 февраля объединенная пресс-служба городских судов. Чтобы доказать «высокую безупречную нравственность» Кулибабы, адвокат приобщил к делу его благодарности и дипломы — и заявил ходатайство о повторном рассмотрении материалов. Многолетний опыт подсказал защитнику, что прокурор с ними вряд ли знаком.
Кулибаба же заявил, что «высшая несправедливость это все», «в идеале для следствия я помру», а сейчас он дает честное слово, что не скроется, и просит его отпустить. Также он попросил не делать из него монстра и легенду криминального мира. Этот аргумент развил адвокат: «Я не могу понять, почему этого хорошего простого парня все время вписывают в какую-то организованную преступность? В справках ОРМ написано столько, что Шахерезада бы позавидовала. По таким справкам сядет любой человек». Защитник не стал скрывать и мнение насчет тайного свидетеля — «можно взять любого дебила на улице, надеть ему ведро на голову, и он скажет, что тот-то человек сказал ему, что его друг знает, что Кулибаба убил».
Защита просила смягчить меру пресечения: избрать Кулибабе домашний арест с запретом определенных действий под залог в миллион рублей. Суд отказал.
Владимира Кулибабу, его предполагаемого пособника Анатолия Мотыля и директора ООО «Восход Нева» Владимира Карпинского арестовали 9 декабря. По версии следствия, 28 лет назад Кулибаба из личных неприязненных отношений решил убить С. и У., и их расстреляли предполагаемые исполнители Аристов и Карпинский. Предположительно, в задачи Мотыля входило доставить убийц к месту преступления и затем увезти.
«Фонтанка» писала, что героя «Бандитского Петербурга» задержали 7 декабря. Сообщалось, что в СК Кулибабу отвезли для того, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда).
Позже стало известно, что вместе с Кулибабой задержаны двое бизнесменов. Первый — Владимир Карпинский, директор ООО «Восход Нева», второй — Анатолий Мотыль, директор ООО «Мейджик Меню». Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа.