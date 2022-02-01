«Почему этого хорошего простого парня вписывают в организованную преступность?» Героя «Бандитского Петербурга» Кулибабу оставили под стражей

Подробности заседания публикует 1 февраля объединенная пресс-служба городских судов. Чтобы доказать «высокую безупречную нравственность» Кулибабы, адвокат приобщил к делу его благодарности и дипломы — и заявил ходатайство о повторном рассмотрении материалов. Многолетний опыт подсказал защитнику, что прокурор с ними вряд ли знаком.



Кулибаба же заявил, что «высшая несправедливость это все», «в идеале для следствия я помру», а сейчас он дает честное слово, что не скроется, и просит его отпустить. Также он попросил не делать из него монстра и легенду криминального мира. Этот аргумент развил адвокат: «Я не могу понять, почему этого хорошего простого парня все время вписывают в какую-то организованную преступность? В справках ОРМ написано столько, что Шахерезада бы позавидовала. По таким справкам сядет любой человек». Защитник не стал скрывать и мнение насчет тайного свидетеля — «можно взять любого дебила на улице, надеть ему ведро на голову, и он скажет, что тот-то человек сказал ему, что его друг знает, что Кулибаба убил».

