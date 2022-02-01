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«Почему этого хорошего простого парня вписывают в организованную преступность?» Героя «Бандитского Петербурга» Кулибабу оставили под стражей

Санкт-Петербургский горсуд не стал изменять меру пресечения заключенному под стражу Владимиру Кулибабе — герою «Бандитского Петербурга», обвиняемому в убийстве 28-летней давности. Он отметил хорошие условия содержания — горячую воду и кафель — но заявил, что посидеть так может и дома.

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Подробности заседания публикует 1 февраля объединенная пресс-служба городских судов. Чтобы доказать «высокую безупречную нравственность» Кулибабы, адвокат приобщил к делу его благодарности и дипломы — и заявил ходатайство о повторном рассмотрении материалов. Многолетний опыт подсказал защитнику, что прокурор с ними вряд ли знаком.

Кулибаба же заявил, что «высшая несправедливость это все», «в идеале для следствия я помру», а сейчас он дает честное слово, что не скроется, и просит его отпустить. Также он попросил не делать из него монстра и легенду криминального мира. Этот аргумент развил адвокат: «Я не могу понять, почему этого хорошего простого парня все время вписывают в какую-то организованную преступность? В справках ОРМ написано столько, что Шахерезада бы позавидовала. По таким справкам сядет любой человек». Защитник не стал скрывать и мнение насчет тайного свидетеля — «можно взять любого дебила на улице, надеть ему ведро на голову, и он скажет, что тот-то человек сказал ему, что его друг знает, что Кулибаба убил».

Защита просила смягчить меру пресечения: избрать Кулибабе домашний арест с запретом определенных действий под залог в миллион рублей. Суд отказал.

Владимира Кулибабу, его предполагаемого пособника Анатолия Мотыля и директора ООО «Восход Нева» Владимира Карпинского арестовали 9 декабря. По версии следствия, 28 лет назад Кулибаба из личных неприязненных отношений решил убить С. и У., и их расстреляли предполагаемые исполнители Аристов и Карпинский. Предположительно, в задачи Мотыля входило доставить убийц к месту преступления и затем увезти.

«Фонтанка» писала, что героя «Бандитского Петербурга» задержали 7 декабря. Сообщалось, что в СК Кулибабу отвезли для того, чтобы расспросить по делу об убийстве 1993 года. Тогда при невыясненных обстоятельствах погиб Игорь Савин (Кувалда).

Позже стало известно, что вместе с Кулибабой задержаны двое бизнесменов. Первый — Владимир Карпинский, директор ООО «Восход Нева», второй — Анатолий Мотыль, директор ООО «Мейджик Меню». Предпринимателей брали при поддержке бойцов СОБРа.

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Комментарии (3)

Дырка Вашего Нуля
Надо отпустить, он дал честное слово и больше не будет.
f0ntan
Это что? Сюжет "Кулибаба и сорок разбойников"?
theHard
А кто автор?
Он что, ̶"̶к̶и̶н̶а̶ ̶н̶е̶ ̶б̶а̶ч̶и̶л̶"̶ Вышенкова не читал?
У того же всё по Кувалде гладко...
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