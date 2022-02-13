Дело Кулибабы дошло до экс-помощника замминистра МВД. В Петербурге арестованы исполнители четырех заказных убийств

Во многих уголовных делах, собранных Следственным комитетом, жирными показаниями проходит петербуржец Дмитрий Скворцов. Это именно тот, кто еще пару лет назад служил полковником юстиции как помощник руководителя Следственного департамента МВД — заместителя министра МВД. И его ищут, чтобы задержать.
Октябрьский районный суд Петербурга к вечеру 12 февраля арестовал 56-летнего жителя Ленобласти и 53-летнего жителя Новгородской области. Первый — Смирнов, а вот второй — Андрей Чванов.
11 февраля они оба были задержаны оперативниками «заказного» отдела уголовного розыска Петербурга, Следственный комитет им уже вменяет четыре заказных убийства и два покушения на ликвидацию людей. Об этом только что узнала «Фонтанка», но мы еще усилим интригу.
Чванов — именно тот, кто был арестован в начале «нулевых» как организатор одного из самых громких убийств в Петербурге, когда в 1999 году взорвали машину вице-спикера петербургского ЗакСа Виктора Новоселова (Чванов освободился еще лет десять назад). И это не случайность.По данным «Фонтанки», Смирнов и Чванов входили в круг Владимира Кулибабы, кто, как известно, был арестован в декабре прошлого года за уничтожение человека по прозвищу Кувалда.
Все вышеназванные персоны входили в сообщество Кости-Могилы — человека предельно авторитетного в Петербурге 90-х и убитого в 2003 году. Но новость зимы 2022 года все же не в этом месте.
«Фонтанка» отвечает, что в четырех из пяти уголовных делах, готовых уже к объединению в одно производство, есть и доказательства, и прямые указания на 54-летнего петербуржца Дмитрия Скворцова. Пусть 99% наших читателей это имя ничего не скажет, но его прекрасно знают в Университете МВД, в центральном аппарате транспортной полиции по Северу-Западу, наконец, в самом Следственном департаменте МВД РФ. Ведь недавно ушедший в отставку полковник юстиции Скворцов служил помощником заместителя министра МВД России Александра Романова.
Скворцова вскоре объявят в розыск и выйдут на заочный арест. Ему фактически уже сегодня вменяется заказ на все убийства, за которые арестованы Смирнов и Чванов. Но и это еще не финал новости.
Похоже, действия принимают опасный политический крен. При всей биографической репутации Чванова и при сегодняшних новых обвинениях, 12 февраля его отпустили под домашний арест, а квартиру засекретили. Если еще знать, что в «Кресты» доставлен непосредственный исполнитель убийства Виктора Новоселова, Артур Гудков, кто отбывает пожизненное наказание, то, поверьте, вывод один: в скором времени наконец появятся имена высших заказчиков. Ведь более 20 лет они были только в оперативных материалах уголовного розыска.
Через пару часов читайте на «Фонтанке» подробный материал. Мы его начнем фразой, которой закончим эту новость. Она произнесена одним из сотрудников, принимающем непосредственное участие в этой разработке: «Страшно подумать, куда это нас приведет».
Утром 13 февраля ГУ МВД официально подтвердило задержание двух членов «боевого крыла» группировки из 90-х по делу о четырёх заказных убийствах.