Указ Путина о снятии замминистра МВД Романова ждали те, кто не верит в конспирологию. Ведь на днях у него арестовали двух генералов. «Фонтанка» складывает разлетевшегося петербуржца.

Фото: Александр Бастрыкин и Александр Романов/Коллаж «Фонтанка.ру»

Может, Александр Романов и не уникален, а вот карьера его — точно. Начинал с элементарного дознавателя, так что несколько пятилеток силовой юности пропустим. Он становится начальником Главного следственного управления главка году так в 2005-ом. И надо смотреть глазами того времени на его кабинет в доме 145 по Лиговскому проспекту. Это сегодня следствие размышляет перед тем, как исполнять волю власти или пожелания трудящихся бизнесменов, а тогда времена были жирнее даже чем для энергичных людей в 90-х. Вспомните цену на нефть. Иномарки расхватывали, как кроссовки. В 2006 году мне один генерал на первой же встрече сделал замечание: «Взятки брать можно, вымогать нельзя».



К тому же Романов — личность. Он уверен в себе, способен на решение, то есть поступок. Он всегда был игроком: в Москве чихнут — он в курсе, у кого насморк. Барином, правда, тоже был. Ему бы пошло Шаляпина играть. И брал к себе сильных.

Так, первым замом у него стала несравненная Марина Матвеева. Нет серьезного силовика, кто бы, читая эту строчку, не улыбнулся. Ее можно сравнить с Валентиной Матвиенко. Такая же Екатерина Вторая. Она и становится первым следователем Петербурга, когда в августе 2011-го Романов взлетает до первого заместителя Следственного департамента Руси. К еще недавно никому не известному следователю Калининского района Кожокарю, которому так повезло, что он учился вместе с Дмитрием Медведевым. Медведев же в те времена исполнял президента, и кое-что кадровое ему позволялось.

Фактически Романов под Кожокарем стал начальником всего следствия МВД. Нет, понятно, что субординация, но и в текстах Путина как премьер-министра было в те дни номенклатурное уважение к преемнику. Но вот избирает российский народ вновь Владимира Владимировича, а петербуржца Кожокаря отправляют на пансион. Романов — битый, он понимает, вещи собирает. Но Романовыми не бросаются, и назначают на следствие МВД по СЗФО. Унизительно немного, но ничего.



Последние же всплески слухов о Романове совсем недавно. Когда с начальника ГСУ ушел генерал Антропов. Все тут же поставили на заместителя Негрозова, как на человека Романова. Но, как говорится, захочешь рассмешить Путина — скажи ему о своих планах.

За три года правления Романова порой попадались туманные новости. Так, в конце 2017 года он прокомментировал автору, что слухи о его предложении ликвидировать Следственный комитет — чушь. Ох не чушь, решили все. Поэтому, когда 2 апреля к нему на третий этаж здания в Газетном, 6, пришел СК с постановлением за подписью Бастрыкина, обыскали двух заместителей и их же увели, а потом посадили под домашний арест, то все посмотрели на старосту Путина по курсу юрфака СПбГУ.

Само уголовное дело, мягко сказать, спорное. Для дотошных или любопытных «Фонтанка» выкладывает документ. В нем ни денег, ни понимания, только подтекст. Люди же профессиональные, читая его, комментируют односложно: так можно любого, хоть меня.



Это постановление родило уже анекдот (а это важно): звонит следователь наверх, где сидит его недоброжелатель: «У меня тут два бизнесмена поссорились, к себе дело взять не хотите?».



В короткий период до этого указа по столице и Петербургу обсуждали тему, мол, опальные романовские заместители Краковский и Бирюков были из московской команды, и это вообще пасьянс Романова. Еще что-то говорили, черт-те что. Системные же лица, не подверженные кремлевскому «коронавирусу», не вступали в дискуссии. Понимали — амба.

Да оттого, что оперативное сопровождение всего этого шоу с обысками вела Служба «М» (кураторы силовиков) Лубянки. Значит, директор ФСБ Бортников согласовал. Значит, он еще с одним человеком согласовал. Дальше рассуждения уже глубоко внутренние: не секрет, что Романов в хороших отношениях с могущественной Службой экономической безопасности Центрального аппарата ФСБ. А любой понимает, что это очень круто, но недостаточно. Вспомним влиятельнейшего начальника СБ Следственного комитета — Максименко. Он в прямом смысле был за Службой собственной безопасности ФСБ как за каменной стеной. А пришли за ним из той же Службы «М». Так что дружить лучше со всеми литерами, а со всеми не надружишься.

