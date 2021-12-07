Владимира Кулибабу задержали по делу об убийстве, которое произошло из-за партии водки на 900 тысяч долларов. Подробности

Савин был близким к авторитетному предпринимателю Константину Яковлеву (застрелен в Москве в 2003 году). В 1993 году Кувалда занимался контрактом на партии водки на 877 тысяч долларов. Однако деньги он решил ни с кем не делить, что привело к конфликту с Яковлевым. Как описывает автор «Именем братвы» Евгений Вышенков: «Когда дискуссия между ними зашла в тупик, то 31 июля 1993 года к офису фирмы «Алмаз», что располагалась на Варшавской улице, подъехала темная «БМВ» без номерных знаков. Оттуда вышли другие боксеры — Абросимов, Наумов и Хацкевич. Последний встал с автоматом Калашникова возле входа, двое уверенно заглянули внутрь. Они дошагали до приемной, где Наумов остался с пистолетом «Таурус» возле секретарши, а Абросимов и пистолет «Вальтер» с глушителем заглянули в покои Яковлева».

Операция по устранению Яковлева пошла не по плану. По приехавшим был открыт ответный огонь. В итоге двоих убили. Погибли также охранники Яковлева.



Боксера Савина убили буквально через пару недель после налета на офис босса.



Владимира Кулибабу также считали близким к Константину Яковлеву. Возможно, поэтому к нему и возникли вопросы у следствия.

