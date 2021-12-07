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Владимира Кулибабу задержали по делу об убийстве, которое произошло из-за партии водки на 900 тысяч долларов. Подробности

Убийство, которое произошло 28 назад, вспомнили в СК Петербурга. Не исключено, что это произошло после публикации на «Фонтанке» сериала «Именем братвы». В восьмой части подробно описываются обстоятельства, которые привели к смерти боксера Игоря Савина по прозвищу Кувалда.

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Савин был близким к авторитетному предпринимателю Константину Яковлеву (застрелен в Москве в 2003 году). В 1993 году Кувалда занимался контрактом на партии водки на 877 тысяч долларов. Однако деньги он решил ни с кем не делить, что привело к конфликту с Яковлевым. Как описывает автор «Именем братвы» Евгений Вышенков: «Когда дискуссия между ними зашла в тупик, то 31 июля 1993 года к офису фирмы «Алмаз», что располагалась на Варшавской улице, подъехала темная «БМВ» без номерных знаков. Оттуда вышли другие боксеры — Абросимов, Наумов и Хацкевич. Последний встал с автоматом Калашникова возле входа, двое уверенно заглянули внутрь. Они дошагали до приемной, где Наумов остался с пистолетом «Таурус» возле секретарши, а Абросимов и пистолет «Вальтер» с глушителем заглянули в покои Яковлева».

Операция по устранению Яковлева пошла не по плану. По приехавшим был открыт ответный огонь. В итоге двоих убили. Погибли также охранники Яковлева.

Боксера Савина убили буквально через пару недель после налета на офис босса.

Владимира Кулибабу также считали близким к Константину Яковлеву. Возможно, поэтому к нему и возникли вопросы у следствия.

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Комментарии (5)

мухомор
эх, весёлое было время.
помню рядом на ул.Школьной было кафе с поэтическим названием "Встреча". Дибуновская 37 кажется адрес.
прямо за трапезой там расстреляли коммерса из укороченного калаша средь белого дня. калаш потом ещё полдня лежал у входа в соседний подъезд этого же жилого дома.
DMstuff
Убийство, которое произошло 28 назад - исправьте
Mafioza
Куда ж он так влезть успел,с момента выхода "Именем братвы",что припомнили дело аж 28летней давности?..и ведь явно не для того,чтобы списать его в архив.
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