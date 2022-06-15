    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 12

    2 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.09eur59.25
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ 2022: Показываем самые необычные стенды

    Брат ли ты, мариуполец?ПМЭФ 2022Что происходит на УкраинеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    От почетного воспитателя до легендарного Чифа. В Петербурге арестовывают и обыскивают замов Кости-Могилы по конспирации

    9421
    10 комментариев

    Заказной отдел полицейского главка продолжает собирать фигурантов по нашумевшему делу бывшего помощника замминистра МВД Скворцова. Сегодня оперативники взялись за тайное структурное подразделение клана Кости-Могилы — скрытое наблюдение за целями для ликвидаций. Все это ведет уже к уважаемым людям города.

    Следственный комитет Петербурга с утра 15 июня проводит серию обысков в разных квартирах, в том числе и съемной, 52-летнего петербургского предпринимателя Сергея Чивчи-Баши. По информации «Фонтанки», он уже задержан.

    Пусть большинству это имя ничего не говорит, но все выжившие ветераны 90-х, да и многие коммерсанты той эпохи, точно помнят Чифа. Более того, сегодня при прочтении этой новости у некоторых точно пробежит холодок по телу.

    В материалах дела разобрано, как он занимал особое положение в иерархии уже убитого гангстера Кости-Могилы (2003) и его правой руки Владимира Кулибабы, кто ныне находится под арестом за заказные убийства прошлого. На нем много силовых поступков. Так, например, в свое время он просчитал наемников, следивших за его боссом, выследил их, спеленал, вывез в укромное место, спросил с них строго, а после их признания под видео передал их с рук на руки уголовному розыску. В результате было раскрыто четыре убийства и осужден один из мафиозных брендов — Боб-Кемеровский. В целом же Чиф отвечал за контрнаблюдение.

    Да, тогда Чиф умел то, что умел, а сегодня его специальные навыки не очень востребованы и он незаметно консультирует богатых бизнесменов Петербурга.

    А вот по данным нашего издания, в конце прошлой недели Октябрьский районный суд Петербурга арестовал его бывшего коллегу — 63-летнего Андрея Пчелкина. Удивительность этой главы заключается в том, что на момент обыска в загородном доме во Всеволожском районе Пчелкин являлся директором Центра физической культуры и спорта Московского района (подведомственен Смольному). К тому же он почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации.

    Пчёлкин Андрей<br />Владимирович
    Пчёлкин Андрей
    Владимирович    Фото: cfk-mosk.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Начинал карьеру так же государственно: в 1993 году закончил Военную академию тыла и транспорта, ушел в запас подполковником. Другое дело, что в те годы многие профессионалы ныряли в братву. Так и Пчелкин стал отвечать в системе Кости-Могилы за боевую и скрытую подготовку. Помимо обучения на стрельбищах, марш-бросков по пересеченной местности под Пчелкиным были несколько звеньев наружного наблюдения из ушедших со службы профессиональных филеров.

    На данный момент следствие вменяет Пчелкину пособничество в убийстве по найму петербургского бизнесмена Олега Тарана. Тогда, в 2001 году, снайпер положил его на Петроградке. «Фонтанка» недавно подробно описывала эпизоды той бойни и роль экс-советника заместителя министра МВД Скворцова.

    Таким образом, расследование двигается от первых лиц мафиозной семьи — к замам, а от вторых лиц — к начальникам «департаментов». Все эти новости должны быть крайне напряженными для тех, кто тогда занимался экономикой властной пирамиды Кости-Могилы. Как и ньюсмейкеры — Пчелкин и Чивчи-Баши, многие из них никогда не попадали под суд, а сейчас ведут свой крупный легальный бизнес.

    Пчёлкин Андрей<br />Владимирович
    Пчёлкин Андрей
    Владимирович    Фото: cfk-mosk.ru

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    alexadmin
    Сегодня многие, кто сидел, подались в президенты. А кто сейчас президенты - еще сядут... (й)
    Kezevo
    Нету никакого следствия, есть чьито финансовые интересы которые отрабатывает следствие, больно следствие интересует какото глухарь из 90ых
    VKuser174198221
    Швабризация дает таки свои плоды?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close