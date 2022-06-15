От почетного воспитателя до легендарного Чифа. В Петербурге арестовывают и обыскивают замов Кости-Могилы по конспирации

Заказной отдел полицейского главка продолжает собирать фигурантов по нашумевшему делу бывшего помощника замминистра МВД Скворцова. Сегодня оперативники взялись за тайное структурное подразделение клана Кости-Могилы — скрытое наблюдение за целями для ликвидаций. Все это ведет уже к уважаемым людям города.

Следственный комитет Петербурга с утра 15 июня проводит серию обысков в разных квартирах, в том числе и съемной, 52-летнего петербургского предпринимателя Сергея Чивчи-Баши. По информации «Фонтанки», он уже задержан. Пусть большинству это имя ничего не говорит, но все выжившие ветераны 90-х, да и многие коммерсанты той эпохи, точно помнят Чифа. Более того, сегодня при прочтении этой новости у некоторых точно пробежит холодок по телу.



В материалах дела разобрано, как он занимал особое положение в иерархии уже убитого гангстера Кости-Могилы (2003) и его правой руки Владимира Кулибабы, кто ныне находится под арестом за заказные убийства прошлого. На нем много силовых поступков. Так, например, в свое время он просчитал наемников, следивших за его боссом, выследил их, спеленал, вывез в укромное место, спросил с них строго, а после их признания под видео передал их с рук на руки уголовному розыску. В результате было раскрыто четыре убийства и осужден один из мафиозных брендов — Боб-Кемеровский. В целом же Чиф отвечал за контрнаблюдение.



Да, тогда Чиф умел то, что умел, а сегодня его специальные навыки не очень востребованы и он незаметно консультирует богатых бизнесменов Петербурга.

А вот по данным нашего издания, в конце прошлой недели Октябрьский районный суд Петербурга арестовал его бывшего коллегу — 63-летнего Андрея Пчелкина. Удивительность этой главы заключается в том, что на момент обыска в загородном доме во Всеволожском районе Пчелкин являлся директором Центра физической культуры и спорта Московского района (подведомственен Смольному). К тому же он почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации.

Пчёлкин Андрей

Владимирович Фото: cfk-mosk.ru Поделиться Поделиться





Начинал карьеру так же государственно: в 1993 году закончил Военную академию тыла и транспорта, ушел в запас подполковником. Другое дело, что в те годы многие профессионалы ныряли в братву. Так и Пчелкин стал отвечать в системе Кости-Могилы за боевую и скрытую подготовку. Помимо обучения на стрельбищах, марш-бросков по пересеченной местности под Пчелкиным были несколько звеньев наружного наблюдения из ушедших со службы профессиональных филеров.

На данный момент следствие вменяет Пчелкину пособничество в убийстве по найму петербургского бизнесмена Олега Тарана. Тогда, в 2001 году, снайпер положил его на Петроградке. «Фонтанка» недавно подробно описывала эпизоды той бойни и роль экс-советника заместителя министра МВД Скворцова.

Таким образом, расследование двигается от первых лиц мафиозной семьи — к замам, а от вторых лиц — к начальникам «департаментов». Все эти новости должны быть крайне напряженными для тех, кто тогда занимался экономикой властной пирамиды Кости-Могилы. Как и ньюсмейкеры — Пчелкин и Чивчи-Баши, многие из них никогда не попадали под суд, а сейчас ведут свой крупный легальный бизнес.