Ниинистё не играет в хоккей. Президент Финляндии пообещал не встречаться с Путиным на льду

Совместных хоккейных матчей президентов Финляндии Саули Ниинистё и России Владимира Путина больше не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на la Repubblica.
Саули Ниинистё задали вопрос о давней фотографии: на ней оба президента изображены во время игры в хоккей. Глава Финляндии отметил, что снимок был сделан еще в 2012 году. Тогда прошел его первый визит в Россию.
На вопрос о том, будет ли он еще играть в хоккей с Владимиром Путиным, Ниинистё ответил: «Нет, я бы больше не сыграл».
Президент Финляндии также заявил, что «Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать». Он отметил, что, помимо многочисленных перевозок в Финском заливе, существует множество смешанных семей с русскими и финскими корнями.