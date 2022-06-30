Ниинистё не играет в хоккей. Президент Финляндии пообещал не встречаться с Путиным на льду

Совместных хоккейных матчей президентов Финляндии Саули Ниинистё и России Владимира Путина больше не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на la Repubblica.



Саули Ниинистё задали вопрос о давней фотографии: на ней оба президента изображены во время игры в хоккей. Глава Финляндии отметил, что снимок был сделан еще в 2012 году. Тогда прошел его первый визит в Россию.

На вопрос о том, будет ли он еще играть в хоккей с Владимиром Путиным, Ниинистё ответил: «Нет, я бы больше не сыграл».