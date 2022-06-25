Лукашенко попросил ядерной поддержки: о чем батька договорился с Путиным

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Александр Лукашенко после прогулки на катере по Петербургу попросил у России ядерной поддержки. «Фонтанка» рассказывает, о чем президент Владимир Путин договорился со своим минским коллегой. Александр Григорьевич прилетел в Петербург 24 июня. Перед встречей с президентом Владимиром Путиным он успел увидеться с губернатором Александром Бегловым, прокатиться на катере на место будущего белорусского перегрузочного порта в Бронке, а затем отправился в Константиновский дворец.



Начали с любезностей. Владимир Путин рассказал, что Россия проинвестировала в экономику Беларуси 4 млрд долларов, реализуются масштабны проекты, товарооборот между странами быстро растет. Лукашенко ответил благодарностями – за то, что одобрили постройку белорусского порта, что дали возможность побывать в Кронштадте, и «вообще посмотреть с воды, что такое Питер». И отметил, что для него было «это очень важно и полезно, с точки зрения строительства портового хозяйства». Рассказал про 15 крупных проектов импортозамещения, которые поддержала российская сторона.



Затем перешли к насущному. Лукашенко пожаловался, что Белоруссию «очень напрягает» направленная на конфронтацию политика Польши и Литвы, правительства которых, по его мнению, подталкивают к конфликту с Россией. Запрет Литвой транзита в Калининград, по его словам, «сродни объявлению какой-то войны» и недопустим в современных условиях.

Еще белорусский лидер добавил, что его «очень напрягают» полеты самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и заряды. И попросил российского президента помочь с «зеркальным ответом». Например, научить белорусских летчиков обращаться с ядерными боезарядами. Пока без конкретики с их поставкой, но «шутить нам нельзя», - резюмировал Лукашенко. Он призвал Путина быть готовыми «защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока».



Путин продемонстрировал погружение в вопрос. По его словам, в Европе у американцев 200 ядерных тактических боезапасов, в шести европейских странах-членах НАТО. И для их возможного применения подготовлены ровно 257 самолетов. Но заявил, что даже зеркально на такое отвечать не стоит. Хотя кое-что сделать всё-таки что-то нужно, ведь «позаботиться о безусловном обеспечении безопасности Союзного государства, и, возможно, других стран ОДКБ, мы просто обязаны».

Российский лидер предложил в связи с этим несколько решений:



«На вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать и соответствующим образом начать подготовку летного состава», - во-первых, отметил Путин.



Во-вторых, он напомнил, что Белоруссии в ближайшие месяцы, по уже достигнутой договоренности, передадут комплексы «Искандер-М».

«Как известно (они), могут применять баллистические и крылатые ракеты — как в обычном, так и ядерном исполнении», — заявил российский президент.



После этого Путин перешли к теме продовольствия и поставке удобрений на мировые рынки. «У нас проблем с поставками нет, не надо на нас это вешать», - заверил Лукашенко. А Путин отметил, что партнеры России просят увеличить поставки продовольствия. И если в прошлом году страна поставили 40 млн тонн зерновых на мировой рынок, то в этом планирует уже свыше 50 млн.

На этом публичная часть закончилась. Конкретные шаги обсудят за закрытыми дверями Константиновского дворца.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

