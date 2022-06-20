Глава ВОЗ заявил, что мир не готов к новой пандемии

Мир не готов к возможному появлению новой пандемии. Об этом в ходе пресс-конференции в Джакарте, где пройдёт встреча министров здравоохранения G20, в понедельник, 20 июня, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.



«Между прочим, мы находимся в середине пандемии. Мир не готов. Если ударит ещё один вирус, начнётся новая пандемия, мы всё ещё не будем готовы», — цитирует заявление Гебрейесуса РИА Новости.

