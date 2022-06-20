Глава ВОЗ заявил, что мир не готов к новой пандемии

Мир не готов к возможному появлению новой пандемии. Об этом в ходе пресс-конференции в Джакарте, где пройдёт встреча министров здравоохранения G20, в понедельник, 20 июня, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Между прочим, мы находимся в середине пандемии. Мир не готов. Если ударит ещё один вирус, начнётся новая пандемия, мы всё ещё не будем готовы», — цитирует заявление Гебрейесуса РИА Новости.
Глава ВОЗ также отметил, что «мы должны серьёзно отнестись к урокам, которые мы извлекли из этой пандемии (коронавируса), и убедиться, что мы выполняем рекомендации по подготовке мира (к пандемиям)».
Ранее «Фонтанка» писала, что в ВОЗ насчитали уже 2,1 тысячи случаев оспы обезьян у человека в 42 странах мира. При этом главный санитарный врач РФ Анна Попова выразила мнение, что необходимости массово прививать россиян от нового вируса на сегодня нет, поскольку он не обладает пандемическим потенциалом. В то же время глава Роспотребнадзора подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы в регионах России.