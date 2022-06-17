Попова на ПМЭФ говорила про оспу обезьян. Бежать на прививку пока рано

Необходимости массово прививать россиян от оспы обезьян на сегодня нет, поскольку новый вирус не обладает пандемическим потенциалом. Об этом на полях ПМЭФ-2022, который проходит в эти дни в Петербурге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом главный санитарный врач РФ отметила, что вакцина против оспы уже давно существует, а на регистрации находится ещё одна — новая.



Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 1,6 тыс. случаев оспы обезьян у людей в 39 странах. При этом в ВОЗ хотят в ближайшее время официально переименовать этот вирус, чтобы «минимизировать его негативное воздействие».

