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    Попова на ПМЭФ говорила про оспу обезьян. Бежать на прививку пока рано

    1969
    2 комментария

    Необходимости массово прививать россиян от оспы обезьян на сегодня нет, поскольку новый вирус не обладает пандемическим потенциалом. Об этом на полях ПМЭФ-2022, который проходит в эти дни в Петербурге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Необходимости в иммунизации сейчас нет», — цитирует заявление Поповой 17 июня РИА Новости.

    При этом главный санитарный врач РФ отметила, что вакцина против оспы уже давно существует, а на регистрации находится ещё одна — новая.

    Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о 1,6 тыс. случаев оспы обезьян у людей в 39 странах. При этом в ВОЗ хотят в ближайшее время официально переименовать этот вирус, чтобы «минимизировать его негативное воздействие».

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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    Комментарии (2)

    VKuser199962806
    Рано. Еще рано. Почвовед еще этикетки на Спутнике5 еще не переклеил. Бюджет не попилить .
    gatsby55
    "...переименовать этот вирус, чтобы «минимизировать его негативное воздействие». Совсем там рехнулись. Тогда и передачи про животных надо отменить. Мало ли какие у кого ассоциации с обезьянами.
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