ВОЗ хочет переименовать оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения намерена переименовать вирус оспы обезьян (monkey pox). Консультации по новому, более подходящему названию для этого заболевания ведутся с экспертами из разных стран, заявил на пресс-конференции 15 июня глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус.
«Мы сделаем объявление о новом названии как можно скорее. Глобальная вспышка оспы обезьян явно необычна и вызывает тревогу», — цитирует Гебрейесуса РБК.
По словам руководителя ВОЗ, присвоение болезням имён «должно проходить с целью минимизации негативного воздействия и не наносить ущерба любым группам». В целом организация не рекомендует использовать в терминологиях инфекций названия животных, географических регионов, имена людей, культурные отсылки и другие понятия.
Напомним, ранее в ВОЗ сообщили о 1,6 тыс. случаев оспы обезьян у людей в 39 странах. На следующей неделе комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения соберётся на специальное заседание, чтобы оценить опасность вспышки этого заболевания.