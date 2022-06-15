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    Оспа обезьян

    ВОЗ хочет переименовать оспу обезьян

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    Всемирная организация здравоохранения намерена переименовать вирус оспы обезьян (monkey pox). Консультации по новому, более подходящему названию для этого заболевания ведутся с экспертами из разных стран, заявил на пресс-конференции 15 июня глава ВОЗ Теодор Аданом Гебрейесус.

    «Мы сделаем объявление о новом названии как можно скорее. Глобальная вспышка оспы обезьян явно необычна и вызывает тревогу», — цитирует Гебрейесуса РБК.

    По словам руководителя ВОЗ, присвоение болезням имён «должно проходить с целью минимизации негативного воздействия и не наносить ущерба любым группам». В целом организация не рекомендует использовать в терминологиях инфекций названия животных, географических регионов, имена людей, культурные отсылки и другие понятия.

    Напомним, ранее в ВОЗ сообщили о 1,6 тыс. случаев оспы обезьян у людей в 39 странах. На следующей неделе комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения соберётся на специальное заседание, чтобы оценить опасность вспышки этого заболевания.

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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