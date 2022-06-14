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    В ВОЗ сообщили о 1,6 тыс. случаях оспы обезьян у людей в 39 странах

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    1 комментарий

    Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберётся на следующей неделе в четверг, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян. Об этом 14 июня сообщает новостное агентство Reuters.

    В этом году ВОЗ зарегистрировала 1600 подтверждённых и 1500 предполагаемых случаев оспы обезьян в 39 странах. При этом зафиксировано 72 летальных исхода, все они имеют отношение к странам, где оспа обезьян существовала прежде.

    Оспа обезьян эндемична для ряда африканских стран, однако количество случаев заболевания увеличилось как в этих государствах, так и в остальном мире. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что настало время рассмотреть вопрос об усилении ответных мер, поскольку вирус ведёт себя необычно.

    Ранее глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сообщала, что человек, который перенёс оспу обезьян, может заразиться ею вновь. Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению людей с симптомами инфекции.

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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    Комментарии (1)

    07A
    А чего их выявлять, они периодически у гостинки с плакатами собираются.
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