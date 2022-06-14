В ВОЗ сообщили о 1,6 тыс. случаях оспы обезьян у людей в 39 странах

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберётся на следующей неделе в четверг, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян. Об этом 14 июня сообщает новостное агентство Reuters.



В этом году ВОЗ зарегистрировала 1600 подтверждённых и 1500 предполагаемых случаев оспы обезьян в 39 странах. При этом зафиксировано 72 летальных исхода, все они имеют отношение к странам, где оспа обезьян существовала прежде.

