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    ВОЗ: Оспой обезьян можно заразиться повторно

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    1 комментарий

    Человек, который перенес оспу обезьян, может снова ей заразиться. Об этом 8 июня заявила на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

    «Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%», — рассказала она (цитата по РИА Новости).

    По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, на сегодняшний день известно более чем о 1 000 подтвержденных случаев оспы обезьян в 29 странах планеты. Данных о летальных исходах пока не поступало. Также директор организации выступил против массовой вакцинации от этой инфекции.

    В среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России нет случаев оспы обезьян. Ведомство разослало в регионы тест-системы для выявления инфекции.

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

    Минздрав разъяснил, откуда взялась эта болезнь, чем её лечить и как не допустить — ответы на самые важные вопросы читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (1)

    Dazdraperma
    Знаем, знаем. 100 % защиту дает только регулярная ревакцинация.
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