ВОЗ: Оспой обезьян можно заразиться повторно

Человек, который перенес оспу обезьян, может снова ей заразиться. Об этом 8 июня заявила на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
«Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%», — рассказала она (цитата по РИА Новости).
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, на сегодняшний день известно более чем о 1 000 подтвержденных случаев оспы обезьян в 29 странах планеты. Данных о летальных исходах пока не поступало. Также директор организации выступил против массовой вакцинации от этой инфекции.
В среду пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России нет случаев оспы обезьян. Ведомство разослало в регионы тест-системы для выявления инфекции.