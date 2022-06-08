ВОЗ: Оспой обезьян можно заразиться повторно

Человек, который перенес оспу обезьян, может снова ей заразиться. Об этом 8 июня заявила на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.



«Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел. Иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%», — рассказала она (цитата по РИА Новости).

