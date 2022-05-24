Минздрав предупреждает. Откуда взялась оспа обезьян, чем ее лечить и как не допустить

Вероятность дальнейшего распространения оспы обезьян существует, говорится в разъяснениях Минздрава, направленных в органы управления здравоохранением всех регионов России. «Фонтанка» прочитала справку и отвечает на самые важные вопросы об обезьяньей оспе — болезни, прежде характерной только для Африки, но переместившейся на другие континенты.



В информационной справке, разосланной по регионам, Министерство здравоохранения рассказывает обо всем, что сегодня известно про вирус оспы обезьян. Оказывается, в мире уже есть и вакцина, и специфическое лекарство от этой болезни. Но в случае завоза инфекции в нашу страну, «контактным» россиянам придется прививаться вакцинами от натуральной оспы. А их у нас три, в том числе с «убитым вирусом».



Природные носители — не только обезьяны

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание. Возбудитель — оболочечный вирус, геном которого представлен двуцепочечной ДНК, вирус относится к роду Orthopoxvirus, входящему в семейство Poxviridae. Существует две генетические клады вируса (клада — группа организмов, у которых предок и все его прямые потомки общие): центральноафриканская (бассейн Конго) и западноафриканская. Клада бассейна Конго считается более заразной и может вызывать более тяжелые формы заболевания.



В Африке оспа обезьян обнаруживается у полосатых и древесных белок, гамбийских крыс, полосатых мышей, селевиний (грызун из отряда соневых) и да, у приматов. При этом наиболее вероятный резервуар вируса — грызуны.

Как заражается человек

От человека, инфицированного вирусом оспы, другой человек может заразиться воздушно-капельным и контактным путем.

Воздушно-капельный путь заражения возможен при длительном и тесном общении.

Контактный — в результате контакта с биологическими жидкостями инфицированного (через биологические жидкости — кровь, слюну, при половых контактах, через слизистую) или через кожу — если предметы обихода, которыми пользовался зараженный не дезинфицированы.



Инфицирование возможно также при употреблении в пищу мяса зараженных животных — плохо проваренного/прожаренного.

Кроме того, вирус оспы проникает через плацентарный барьер, поэтому встречается врожденная оспа обезьян.

Минздрав сообщает, что «индекс репродукции R0 в восприимчивой (неимунной) популяции по разным данным колеблется в пределах 0,83–2». Это значит, что один заболевший может заразить до 1–2 человек, если окажется среди не имеющих иммунной защиты людей и при этом не будут предприняты противоэпидемиологические меры, например, не будет введен карантин.



Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, но может варьировать от 5 до 21 дня.

Симптомы болезни

Проявления заболевания у человека напоминают те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой, только они менее выражены. Сначала (0–5 день) появляются лихорадка, лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов), сильная головная боль, миалгия, астения. Позже (на 1–3-й день после появления лихорадки) появляются высыпания на лице, а также на коже ладоней и ступней, на слизистых оболочках полости рта, гениталиях. Постепенно высыпания принимают форму пустул, далее покрываются корочкой. В среднем корочки на коже сохраняются три недели.



Осложнения оспы обезьян

Течение заболевания, как правило, не тяжелое. Но оно может осложняться, если присоединяются вторичные инфекции, развивается бронхопневмония, сепсис, энцефалит и инфекция роговицы — тут возможна даже потеря зрения.

Летальность составляет 3–6%, однако может достигать 11%, особенно велик риск летального исхода у детей младшего возраста.

Как выявляется «обезьяний» вирус

Прежде чем поставить диагноз, необходимо исключить другие экзантемные заболевания, то есть те, что протекают с высокой лихорадкой и сыпью на коже (ветряная оспа, корь, сифилис и медикаментозная аллергия). До их проявления клиническим признаком, отличающим оспу обезьян от натуральной оспы, называют лимфаденопатию.



Окончательный диагноз ставится только по результатам лабораторной диагностики с использованием специфических тестов по обнаружению вируса. ВОЗ рекомендует использовать метод ПЦР для исследования образцов кожных поражений, которые забираются у заболевшего. Эти образцы должны храниться в холоде в сухих стерильных пробирках (без транспортной среды для вирусов).

Поскольку из кровотока вирусы быстро уходят, распространившись по тканям организма, использовать кровь для диагностики не рекомендуется. Серологические методы диагностики (исследование сыворотки крови) для обнаружения антигена тоже не рекомендуются.

По СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», вирус оспы обезьян относится к ПБА I группы патогенности, то есть к самым опасным. Работы с вирусом оспы обезьян проводятся в максимально изолированных лабораториях 4-го уровня. Однако, согласно правилам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), регулирующим документам Канады, Великобритании и Европейских стран, вирус оспы обезьян относится к вирусам 3-й группы риска (аналог ПБА II группы патогенности), для работы с которым достаточно лабораторий 3-го уровня.



Чем лечить обезьянью оспу

В России нет лекарств для специфического лечения оспы обезьян. В Европе есть. В 2022 году Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) лицензировало препарат для терапии оспы обезьян «Тековиримат». Зарегистрированных препаратов моноклональных антител нет.

В мире пока лечение в основном направлено на уменьшение симптоматики и предупреждение осложнений.

Можно ли привиться от обезьяньей оспы

В Европе в 2013 году, в США в 2019-м ЕМА и FDA соответственно зарегистрировали единственную вакцину для профилактики оспы обезьян на основе модифицированного вируса осповакцины Анкара — MVA-BN — JYNNEOS® (нарабатывается на фибробластах эмбрионов кур).

По данным исследований вакцина против натуральной оспы защищает от заболевания оспой обезьян на 85%. В Советском союзе вакцинация от натуральной оспы проводилась в плановом порядке до 1980 года, сейчас в российском Национальном календаре прививок ее нет, проводится только по эпидемическим показаниям.

Формально люди, рожденные до 1979 года, могут считаться относительно защищенными от заражения оспой обезьян (исследования показали 85-процентную эффективность вакцины от натуральной оспы в отношении оспы обезьян).



В России зарегистрировано 3 вакцины для профилактики натуральной оспы отечественного производства:

— «Вакцина оспенная живая» (вакцина оспенная) от НПО «Микроген»;

— «ОспаВир» (вакцина оспенная инактивированная) от НПО «Микроген»;

— «ТЭОВак» (вакцина оспенная эмбриональная живая) от 48-го ЦНИИ Минобороны России;

Как снизить риск заражения без вакцинации

Для снижения риска передачи инфекции от человека человеку следует:

— избегать тесных физических контактов с людьми, инфицированными оспой обезьян;

— при уходе за заболевшими необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Инфицированных вирусом оспы обезьян рекомендуется изолировать либо на дому, либо в стационаре;

— медицинским работникам и людям, контактирующим с пациентами с оспой обезьян или с взятыми у них образцами, необходимо рассмотреть возможность вакцинации против натуральной оспы.



Минздрав: хроника распространения вируса

Долгие годы обезьянья оспа не выходила за пределы центральной Африки. Вирус был впервые выявлен в 1958 году при вспышке заболевания в колониях обезьян циномольгус сингапурского происхождения в Копенгагене. Из 373 обезьян (Macacus cynomolgus), ввезенных из Сингапура, было поражено 20–30 % животных. Из пустул был выделен возбудитель, названный вирусом оспы обезьян.



Спустя 12 лет специалисты ВОЗ выделили возбудитель от больного человека в Демократической Республике Конго (бывшее государство Заир), а затем идентифицировали. Позже случаи заражения человека оспой обезьян были зарегистрированы в 10 странах Африки: Демократической Республике Конго, Республике Конго, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Нигерии, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Сьерра-Леоне, Габоне и Южном Судане. Основная часть случаев заболевания выявлена в сельской местности в районах влажных тропических лесов бассейна реки Конго и Западной Африки, больше всего заболевших было в Демократической Республике Конго, где эта болезнь считается эндемичной.

7 мая 2022 года стало известно о первом случае заражения обезьяньей оспой в Европе. Инфекция была выявлена в Великобритании (предположительно пациент заразился вирусом в Нигерии, а потом приехал в королевство).

14 мая стало известно о заражении обезьяньей оспой еще двух британцев, заболевание которых не связано с предыдущим подтвержденным случаем.



В последние дни заболевание также выявили в нескольких странах Европы и США. В столице Испании диагноз установлен у семи человек, еще 40 под подозрением.

20 мая первого пациента, инфицированного обезьяньей оспой, выявили в Австралии. Заболевание обнаружили у 40-летнего мужчины, который несколько дней назад вернулся на родину из Европы (болезнь не характерная для Австралии). Чаще вирус выявляют у граждан, которые вернулись из африканских стран, а также у владельцев завезенных домашних животных.

24 мая ВОЗ сообщила, что с 7 мая зарегистрирован 131 подтвержденный случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев в 19 странах мира. В России не зарегистрированы случаи заболевания. Минздрав считает, что вероятность распространения этой инфекции в нашей стране очень мала.

