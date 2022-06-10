Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль возможного завоза оспы обезьян в Россию

По мере того, как в странах Евросоюза фиксируются все новые случаи заболевания оспой обезьян, Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению людей с симптомами инфекции. Документ опубликован на сайте ведомства 10 июня.



«Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21 дня», — говорится в сообщении.

