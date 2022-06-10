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    Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль возможного завоза оспы обезьян в Россию

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    По мере того, как в странах Евросоюза фиксируются все новые случаи заболевания оспой обезьян, Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению людей с симптомами инфекции. Документ опубликован на сайте ведомства 10 июня.

    «Усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21 дня», — говорится в сообщении.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее подтвердила 780 случаев оспы обезьян среди людей. Заражения выявлены в 27 неэндемичных странах, то есть тех, для которых эта болезнь не характерна.

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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