ВОЗ подтвердила почти 800 случаев заболевания обезьяньей оспой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 780 случаев оспы обезьян среди людей. Как сообщается 5 июня на сайте организации, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах, то есть тех, для которых эта болезнь не характерна.
В общей сложности, количество случаев увеличилось на 523 (+203%) с момента первых сообщений о вспышке заболевания от 29 мая.
При этом по данным на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян. В то же время в эндемичных странах такие случаи встречаются.
ВОЗ назвала умеренным риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне.
В настоящий момент разрабатывается руководство для поддержки государств-членов ВОЗ в сфере эпиднадзора, лабораторной диагностики и тестирования, в расследовании случаев оспы обезьян и отслеживании контактов, а также вакцинации и иммунизации, уточнили в ВОЗ.
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