ВОЗ подтвердила почти 800 случаев заболевания обезьяньей оспой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 780 случаев оспы обезьян среди людей. Как сообщается 5 июня на сайте организации, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах, то есть тех, для которых эта болезнь не характерна.



В общей сложности, количество случаев увеличилось на 523 (+203%) с момента первых сообщений о вспышке заболевания от 29 мая.

