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    Оспа обезьян

    ВОЗ подтвердила почти 800 случаев заболевания обезьяньей оспой

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    3 комментария

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 780 случаев оспы обезьян среди людей. Как сообщается 5 июня на сайте организации, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах, то есть тех, для которых эта болезнь не характерна.

    В общей сложности, количество случаев увеличилось на 523 (+203%) с момента первых сообщений о вспышке заболевания от 29 мая.

    При этом по данным на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян. В то же время в эндемичных странах такие случаи встречаются.

    ВОЗ назвала умеренным риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне.

    В настоящий момент разрабатывается руководство для поддержки государств-членов ВОЗ в сфере эпиднадзора, лабораторной диагностики и тестирования, в расследовании случаев оспы обезьян и отслеживании контактов, а также вакцинации и иммунизации, уточнили в ВОЗ.

    Минздрав разъяснил, откуда взялась эта болезнь, чем её лечить и как не допустить — ответы на самые важные вопросы читайте на «Фонтанке».

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

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    Комментарии (3)

    Avs7153
    Предлагаю людей заменить обезьянами. Да, собственно, и уже...
    Suricat
    Нужно срочно варить "вакцину")
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