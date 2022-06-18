ВОЗ насчитала 2,1 тысячи случаев оспы обезьян у человека в 42 странах

Сведениями о 2 103 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян с начала 2022 года располагает Всемирная организация здравоохранения, данные опубликованы 18 июня в еженедельном информационном бюллетене ВОЗ.
Инфекцию выявили в 42 странах, известно об одном вероятном случае и одном летальном исходе. Данные актуальны на 15 июня этого года.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Великобритании — 524. В десятку лидеров по количеству заражений попали Испания (313 случаев), Германия (263), Португалия (241), Канада (159), Франция (125), Нидерланды (80), США (72), Италия (68) и Бельгия (52). В остальных странах число заражений не превышает 50 случаев. Летальный исход зафиксирован в Нигерии.