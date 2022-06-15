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    Роспотребнадзор рекомендовал регионам как следует подготовиться к чуме

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    3 комментария

    В Роспотребнадзоре всерьез озаботились проблемой завоза чумы. Чтобы не допустить попадания опасной болезни в Россию, главный санитарный врач страны Анна Попова разослала регионам рекомендации. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.

    Среди необходимых действий – информация для жителей различных регионов о мерах профилактики чумы. В том числе, необходимости прививаться. Также к 27 июня регионам дано задание проанализировать: готовы ли стационары к принятию пациентов в том случае, если чума все же будет выявлена.

    В приему больных врачи, сотрудники КПП и пунктов временного размещения должны быть готовы до 30 июня. При этом сами региональные руководители в сфере здравоохранения обязаны информировать территориальные органы Роспотребнадзор о каждом выявленном случае чумы или с подозрением на нее.

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    Комментарии (3)

    hedgehog_
    это прогнозируется побочка от упрощения завоза заграничных айтишнегов?
    Karl_Ivanovich
    Да закройте уже границы!
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