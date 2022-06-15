Роспотребнадзор рекомендовал регионам как следует подготовиться к чуме

В Роспотребнадзоре всерьез озаботились проблемой завоза чумы. Чтобы не допустить попадания опасной болезни в Россию, главный санитарный врач страны Анна Попова разослала регионам рекомендации. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.

Среди необходимых действий – информация для жителей различных регионов о мерах профилактики чумы. В том числе, необходимости прививаться. Также к 27 июня регионам дано задание проанализировать: готовы ли стационары к принятию пациентов в том случае, если чума все же будет выявлена.