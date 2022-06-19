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    Россия остается без Mango — эта и другие новости вокруг спецоперации на Украине за 19 июня

    Что произошло за последние сутки

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    2 комментария
    Mango 23 года провела на российском рынке
    Mango 23 года провела на российском рынкеФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 19 июня.

    Mango уходит из России

    Испанская компания Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на этом рынке, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники.

    Компания договорилась с несколькими местными партнерами об отказе от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми. 800 рабочих мест сохранятся.

    Мы собрали несколько вариантов, где и как можно купить вещи ушедших брендов (в том числе и Mango).

    Microsoft запретила жителям России загружать Windows

    Американская корпорация Microsoft запретила загрузку операционных систем Windows 10 и 11, а также их образцов жителям РФ. При попытке скачивания с официального сайта появляется сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». Ошибка сохраняется у всех российских провайдеров.

    Официальных заявлений со стороны компании пока не было.

    На Украине запретили российскую музыку

    Верховная Рада Украины запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве.

    — За это проголосовали 303 депутата. Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, — сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

    Украина выходит из нескольких соглашений СНГ

    Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что парламент Украины принял закон о выходе страны из ряда соглашений Союза независимых государств.

    — Одобрены в целом проект закона о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, проект закона о выходе из Соглашения о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ, проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства, — сообщил Мельничук.

    Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела

    ТАСС сообщает, что СК РФ возбудил дела по фактам «применения запрещенных средств и методов ведения войны» в отношении украинских военнослужащих.

    В ведомстве рассказали, что оно продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения в украинских городах.

    Россия — угроза безопасности?

    На ближайшей встрече стран-участниц НАТО будет объявлено, что в новой стратегической концепции Россия будет обозначена как угроза безопасности. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Новая концепция будет принята на саммите в Мадриде 28–30 июня.

    — По мере того, как меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности. Подъем Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности, — заявил Столтенберг.

    Генсек добавил, что в документе будет прописано, что налаживание отношений НАТО и Москвы возможно, если вторая изменит свое поведение.

    И к новостям спорта: глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что отстранения российских спортсменов из-за ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру.

    Mango 23 года провела на российском рынке
    Mango 23 года провела на российском рынкеФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    Комментарии (2)

    VKuser174198221
    На фоне всего того, без чего остается Россия- мелочи.....Зачем винды если впереди реальная перспектива плетения лаптей и валяния валенок......
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