Россия остается без Mango — эта и другие новости вокруг спецоперации на Украине за 19 июня

Mango 23 года провела на российском рынке Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 19 июня.



Mango уходит из России Испанская компания Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на этом рынке, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники.

Компания договорилась с несколькими местными партнерами об отказе от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми. 800 рабочих мест сохранятся. Мы собрали несколько вариантов, где и как можно купить вещи ушедших брендов (в том числе и Mango).

Microsoft запретила жителям России загружать Windows

Американская корпорация Microsoft запретила загрузку операционных систем Windows 10 и 11, а также их образцов жителям РФ. При попытке скачивания с официального сайта появляется сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». Ошибка сохраняется у всех российских провайдеров.

Официальных заявлений со стороны компании пока не было.

На Украине запретили российскую музыку Верховная Рада Украины запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве. — За это проголосовали 303 депутата. Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, — сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Украина выходит из нескольких соглашений СНГ Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что парламент Украины принял закон о выходе страны из ряда соглашений Союза независимых государств.

— Одобрены в целом проект закона о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, проект закона о выходе из Соглашения о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ, проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства, — сообщил Мельничук.



Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела ТАСС сообщает, что СК РФ возбудил дела по фактам «применения запрещенных средств и методов ведения войны» в отношении украинских военнослужащих.

В ведомстве рассказали, что оно продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения в украинских городах. Россия — угроза безопасности? На ближайшей встрече стран-участниц НАТО будет объявлено, что в новой стратегической концепции Россия будет обозначена как угроза безопасности. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Новая концепция будет принята на саммите в Мадриде 28–30 июня.

— По мере того, как меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности. Подъем Китая — это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности, — заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что в документе будет прописано, что налаживание отношений НАТО и Москвы возможно, если вторая изменит свое поведение.

И к новостям спорта: глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что отстранения российских спортсменов из-за ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру.