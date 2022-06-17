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    Найдены тела всех туристов-байдарочников из Петербурга, утонувших на Ладоге

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    2 комментария

    Спасатели нашли тело последнего участника туристической группы из Петербурга, пропавшей во время сплава по Ладожскому озеру. Поиски заняли больше месяца.

    О том, что тело последнего из трёх байдарочников вернули на берег, со ссылкой на региональное МЧС 17 июня сообщили в администрации Сортавальского поселения.

    Вместе с двумя друзьями он отправился в байдарочный поход по Ладожскому озеру в конце апреля. Группа стартовала в посёлке Вятиккя Лахденпохского района и днём 3 мая последний раз вышла на связь. На следующий день на их поиски отправили вертолёт Ми-8. У острова Верккосаари нашли перевёрнутую байдарку туристов, а их самих — нет.

    Тело одного из мужчин спасатели обнаружили только 24 мая. Сообщалось, что его достали из озера в 20 километрах от берега.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Пошли дурака по Ладоге на байдарке......
    hal9000
    есть жеш видео штормов на Ладоге...могли бы посмотреть перед авантюрой...даже по видео можно понять,что на байдарке там делать нечего...
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