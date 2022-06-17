Найдены тела всех туристов-байдарочников из Петербурга, утонувших на Ладоге

Спасатели нашли тело последнего участника туристической группы из Петербурга, пропавшей во время сплава по Ладожскому озеру. Поиски заняли больше месяца.
О том, что тело последнего из трёх байдарочников вернули на берег, со ссылкой на региональное МЧС 17 июня сообщили в администрации Сортавальского поселения.
Вместе с двумя друзьями он отправился в байдарочный поход по Ладожскому озеру в конце апреля. Группа стартовала в посёлке Вятиккя Лахденпохского района и днём 3 мая последний раз вышла на связь. На следующий день на их поиски отправили вертолёт Ми-8. У острова Верккосаари нашли перевёрнутую байдарку туристов, а их самих — нет.
Тело одного из мужчин спасатели обнаружили только 24 мая. Сообщалось, что его достали из озера в 20 километрах от берега.