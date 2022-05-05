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    Туристы из Петербурга бесследно пропали на Ладоге, найден только их транспорт

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    2 комментария

    Карельские спасатели ищут петербуржцев в акватории Ладожского озера.

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    Как сообщает 5 мая республиканское МЧС, трое жителей Петербурга отправились в байдарочный поход по озеру 30 апреля и не вернулись. Они стартовали в посёлке Вятиккя Лахденпохского района и днём 3 мая последний раз выходили на связь.

    «Проводятся поисково-спасательные работы», — отмечается в сообщении.

    Тревогу, по данным РБК, забили родственники пропавших. 4 мая на поиски отправился вертолёт Ми-8. У острова Верккосаари нашли байдарку туристов, а их самих — нет. По информации 47news, лодка была перевёрнута и лежала в воде недалеко от берега.

    Одному из пропавших 33 года, второму — 30 лет, возраст третьего неизвестен, отмечает 47news.

    В карельском МЧС рассказали, что петербуржцы не регистрировались как туристская группа.

    Тогда же, на первых майских праздниках, на Вуоксе перевернулись двое каякеров. Один из них скончался, а второй выжил на необитаемом острове.

    Фото: МЧС по Республике Карелия

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    Комментарии (2)

    Alex000
    Сначала прочитал "бесплатно пропали на Ладоге".
    Задумался.
    VKuser12174408
    Будь попрочнее старый таз...
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