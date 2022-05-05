Туристы из Петербурга бесследно пропали на Ладоге, найден только их транспорт

Как сообщает 5 мая республиканское МЧС, трое жителей Петербурга отправились в байдарочный поход по озеру 30 апреля и не вернулись. Они стартовали в посёлке Вятиккя Лахденпохского района и днём 3 мая последний раз выходили на связь.



«Проводятся поисково-спасательные работы», — отмечается в сообщении.



Тревогу, по данным РБК, забили родственники пропавших. 4 мая на поиски отправился вертолёт Ми-8. У острова Верккосаари нашли байдарку туристов, а их самих — нет. По информации 47news, лодка была перевёрнута и лежала в воде недалеко от берега.