Туристы из Петербурга бесследно пропали на Ладоге, найден только их транспорт

Карельские спасатели ищут петербуржцев в акватории Ладожского озера.
Как сообщает 5 мая республиканское МЧС, трое жителей Петербурга отправились в байдарочный поход по озеру 30 апреля и не вернулись. Они стартовали в посёлке Вятиккя Лахденпохского района и днём 3 мая последний раз выходили на связь.
«Проводятся поисково-спасательные работы», — отмечается в сообщении.
Тревогу, по данным РБК, забили родственники пропавших. 4 мая на поиски отправился вертолёт Ми-8. У острова Верккосаари нашли байдарку туристов, а их самих — нет. По информации 47news, лодка была перевёрнута и лежала в воде недалеко от берега.
Одному из пропавших 33 года, второму — 30 лет, возраст третьего неизвестен, отмечает 47news.
В карельском МЧС рассказали, что петербуржцы не регистрировались как туристская группа.
Тогда же, на первых майских праздниках, на Вуоксе перевернулись двое каякеров. Один из них скончался, а второй выжил на необитаемом острове.