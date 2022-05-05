Выживший на Вуоксе. Потерял друга, попал на необитаемый остров

Фото: 47news Поделиться Поделиться





47news рассказывает удивительно трагическую историю о двух каякерах. Один погиб, второй выжил. Читайте, на каких морально-волевых.

Третьего мая на окраину приозерской деревни Марьино вышел мокрый и продрогший 31-летний петербуржец Александр Новосёлов. Его увидела семья отдыхающих. Переодели в сухое и отпоили чаем. Рассказал, что накануне сплавлялся по Вуоксе с товарищем и лодка перевернулась. Друга Валеру унесло течением (тело найдут позже). 47news поговорил с вернувшимся.

С юношества занимается греблей. Друзья запланировали поход на двухместном каяке. Выходили на воду в четыре пополудни 2 мая у местечка Большие Камни рядом с деревней Кротово. Машину оставили метрах в 50 от берега.



— Каждый год выбираем разные водоемы, реки. Это же любительский поход, водная прогулка с планом переночевать на каком-нибудь острове. С собой были палатки и провизия.

Каяк Александра пять метров в длину и 80 сантиметров в ширину. Поклажа крепится в отсеках на носу и корме, остальное — на палубе специальными жгутами.



Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Поделиться Поделиться





— У нас был маршрут: хотели пройти километров десять в сторону Приозерска. Со всеми остановками и перерывами думали управиться за три часа. Затем найти хорошее место, разбить лагерь и на следующий день обратно. Мест там много, людей тоже, но летом.

Открытие сезона каякеров зависит от ледовой обстановки. «Как правило, когда лед полностью тает, можно выходить», — говорит собеседник.

— Надо понимать, что есть река Вуокса, а есть озеро. Мы были на озере — просто гладь, нет никаких спусков или порогов. В целом такой же водоем, как и прочие в Ленобласти, только островов очень много.

По словам Александра, спокойно гребли полчаса, а затем вышли на открытую акваторию, продуваемую. Конечно, были в спасательных жилетах.



— Волнение стало сильное. Налетел порыв ветра, и на одной из волн лодку перевернуло. Каяк — легкий, пластиковый. Вы сначала под водой оказываетесь, толкаетесь ногами и выскальзываете. Обычно, если в одноместном, человек пытается перевернуть его обратно и забраться в лодку. Если сделать так сразу, то вода внутрь не успевает набраться.

Но с двойным каяком значительно сложнее.

— Мы пытались его перевернуть, очень мешал ветер. Первый раз все же справились довольно быстро. Но от попыток забраться, он снова кувыркался и постепенно наполнялся водой. У одного вроде получалось, второй держал, пытался залезть, тут набегала волна, и всё снова, и так несколько раз. К тому же вёсла уплыли, не было возможности направлять лодку. Начали замерзать.

Александр — предприниматель, женат. Валерий — программист, переехал из Набережных Челнов. Остались сестра и родители.



Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Поделиться Поделиться





— Лодка набрала воду, вычерпать не получалось. Я принял решение бросить каяк и плыть на мешках из ПВХ — они герметичные. В одном — одежда, во втором — припасы. Но несмотря на это, они плавучие — считай, одно из средств спасения. Отцепили и поплыли. Я сказал, что двигаться надо к ближайшему острову в зоне видимости — до него примерно триста метров. Казалось, довольно близко. Но плыть в одежде, жилете, на мешке и в холодной воде очень сложно.



Направление было попутным с ветром — он помогал. К тому времени мы провели в воде уже минут двадцать.

Дыхание стало сковывать, сложно сделать полный вдох. Появился страх, физический страх. Ты понимаешь, что очень замёрз, а вокруг тёмная вода. Я был относительно спокоен, но мой товарищ сильно испугался… Мы начали плыть, нужно было пытаться изо всех сил и бороться с паникой, несмотря на начавшиеся судороги... — рассказывает Александр.

— Мы плыли сначала вместе, потом я увидел, что он отстает. Но у меня уже не было сил помогать. Он отстал ещё сильнее, я потерял его из виду — снесло ветром. Я из последних сил плыл: казалось, умру. В двух метрах от острова почувствовал землю под ногами, — глухо заговорил Александр, словно ему громкость убавили. На берег выполз с гермомешком. Остров маленький, метров сто в поперечнике, — камни, сосны-елки.

— Я разделся. В моем мешке оказались спальник и два надувных коврика для сна. Стал бегать, чтобы согреться. Уже около шести вечера. Чтобы немного отойти, потратил часа два на движения. Одежду выжал и разложил. Все остальное время сидел, закутавшись в спальник — бил сильный озноб, трясло, болели лёгкие, руки, ноги. Потом лег в спальнике на землю. Костер было нечем разжечь, к тому же не курю. В походы ходил часто, днем бы можно было использовать осколки стекла как лупу и ил, но уже было темно.



Телефон Александра был в плотно закрытом кармане, но его все равно залило водой — не работал, несмотря на попытки реанимировать, трясти.

— Ночью вообще не спал. Лежал и думал, что мой товарищ, скорее всего, погиб. Всю ночь выл ветер. Когда рассвело, встал и начал подавать знаки — стал размахивать своей цветной курткой, — примерно в километре разглядел пирс поселка. Надеялся, что кто-нибудь меня увидит, хоть силуэт. Но меня не видели. И кричать бесполезно: сильный ветер — он становился всё сильнее, и голос просто терялся.

Все это время Александр в качестве одежды использовал спальник. К обеду высохло нижнее белье.

— Я надел носки. День был солнечный, к вечеру высохла остальная одежда. Весь день подавал сигналы, потом грелся и опять. Думал, меня заметят, например, с проплывающей лодки и вызовут спасателей. И они заберут меня. Но сезон ещё не начался, за весь день увидел одну моторку — кричал, махал курткой — рыбаки не увидели.

Еды не было совсем.

— Было непонятно, как и когда меня спасут, как выбираться. Я же не сообщил никому точное место старта — выбрал его уже в дороге. Это было большой ошибкой. Никто не знал, где я. Понимал, что поиски могут быть длительными. И еда не главная проблема, хотя на острове есть действительно нечего. Холод тоже можно перетерпеть, я когда-то занимался еще и альпинизмом. Но мне нужно принимать регулярно определенные лекарства. Если не буду, то не умру, но силы потеряю — будет сложно подавать сигналы. К вечеру принял решение выбираться.



Александр связал два надутых спальных коврика — нашел на острове веревки, оставшиеся от туристов. Предварительно положил один на один — получилось подобие матраса.

— Один коврик меня не выдерживал. Я сначала полностью разделся, чтобы одежду не намочить и протестировал как они меня держат. Понял, что останусь на плаву. Ветер дул в сторону ближайшей земли, это метров шестьсот. До той пристани, о которой я говорил, — большое расстояние и ветер в лицо, плыть невозможно. Надел на себя всю одежду, жилет, юбку из неопрена, которая осталась от каяка — она добавляет плавучести. Взял документы, телефон. Спальник оставил на острове. Обуви не было, сапоги я сбросил, еще когда лодка перевернулась, чтобы легче было.

Поплыл лежа, как на серфе, загребая руками.

— Это было сложное решение — вода холодная, и вот нужно снова в неё. После того, как я чуть не утонул, а друг пропал, решиться непросто, но собрался с духом. Поверил в коврики, они казались хорошим плавсредством. В воде ноги, руки и живот. Это гораздо лучше, чем когда ты выпал из лодки. Волна попутная, нужно было подруливать руками, чтобы сохранять траекторию и не развернуло поперёк. Минут за тридцать добрался до камышей.



В них барахтался ещё минут десять.

— Пошел дальше, а там болото от разлива озера. Было тяжело, но коврики нес собой. Приходилось иногда на них ложиться и переплывать залитые участки. Потом вставать и идти. После был лес, и так километра два. Снова сильно замёрз, старался иногда бежать, чтобы хоть как-то греться. Не было обуви. Очень мешало, хуже холода. Вдруг вышел на поле и увидел крыши домов. Как выяснилось — деревня Марьино. Добрел до первого двора, там были люди.

Александру дали во что переодеться, посадили у обогревателя.

— Через полчаса примерно прошли судороги и мандраж. Я позвонил в МЧС, выпил чай, поел, выдохнул. Спасибо им большое. Они же отвезли до места, где я оставил машину. Там уже были спасатели. Потом я узнал, что Валеру нашли... Он был моим другом.

Тело 30-летнего Валерия Васильева обнаружили в воде через два часа после звонка Александра.

Слушал и спрашивал Виктор Смирнов, 47news

