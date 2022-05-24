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    Найдено тело одного из петербургских туристов, пропавших на Ладожском озере

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    В Карелии обнаружили тело одного из туристов, пропавшего в начале мая во время шторма на Ладоге. Об этом вечером 23 мая сообщается на странице администрации Сортавальского поселения во «ВКонтакте».

    По словам главы города Сергея Крупина, погибшего нашли в озере в 20 километрах от берега.

    Трое мужчин из Петербурга переплывали Ладогу на байдарке, 3 мая они перестали выходить на связь. Их лодку нашли перевёрнутой на берегу. В МЧС уточняли, что как туристическая группа путешественники не регистрировались.

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