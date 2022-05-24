Найдено тело одного из петербургских туристов, пропавших на Ладожском озере

В Карелии обнаружили тело одного из туристов, пропавшего в начале мая во время шторма на Ладоге. Об этом вечером 23 мая сообщается на странице администрации Сортавальского поселения во «ВКонтакте».



По словам главы города Сергея Крупина, погибшего нашли в озере в 20 километрах от берега.



Трое мужчин из Петербурга переплывали Ладогу на байдарке, 3 мая они перестали выходить на связь. Их лодку нашли перевёрнутой на берегу. В МЧС уточняли, что как туристическая группа путешественники не регистрировались.

