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    Володин: России нужно учитывать опыт царской эпохи в системе образования

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    16 комментариев

    Нельзя забывать об опыте царской России в системе образования страны. Об этом 14 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

    «Когда вы говорите о том, что неправильно учитывать опыт царской России, вот здесь с вами не соглашусь. Огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени. И сегодня мы используем их открытия, достижения», — сказал Володин, комментируя выступление первого замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой (цитата по РИА Новости).

    Какие именно практики из царской эпохи необходимо учитывать, председатель Госдумы не раскрыл. Обратил он внимание и на то, что воссоздать советскую систему образования не получится, но забывать об опыте из прошлого нельзя. «Надо вообще использовать все хорошее, когда бы оно ни было предложено или создано», — добавил спикер.

    Накануне Володин в своем телеграм-канале высказывался по вопросу создания национальной системы высшего образования. По его мнению, она должна учитывать лучшие практики времен СССР и сегодняшнего дня, а не «слепо копировать западную модель». Обсуждение данного вопроса, по словам спикера, состоится 27 июня в рамках парламентских слушаний в Госдуме.

    Пока чиновники и законодатели рассуждали о необходимости выхода России из Болонской системы, из Болонского процесса исключили саму Россию, об этом стало известно в июне. Как предполагается, в России не будут отменять единый госэкзамен (ЕГЭ), также сохранится формат бакалавриата и магистратуры. Бывшие ректоры петербургских вузов рассказали «Фонтанке», что не испытывают тревоги из-за происходящего.

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    Комментарии (16)

    Кровокрас
    нельзя также и о возрождении института крепостничества забывать, а также об отмене избирательного права.
    Ни к чему холопам голосовать
    yureg
    Как же достали эти царедрочеры! Не унимаются, так хотят приучить советских людей к сословиям и чинопреклонению. НЕ БЫВАТЬ ЭТОМУ
    Диванный Эксперт
    Все нормально. У нас тут и так обычное средневековье. Дети боярские. Наделы придворным. Должности наследуются. Бизнес от оброка переходит на барщину.
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