Володин: России нужно учитывать опыт царской эпохи в системе образования

Нельзя забывать об опыте царской России в системе образования страны. Об этом 14 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Когда вы говорите о том, что неправильно учитывать опыт царской России, вот здесь с вами не соглашусь. Огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени. И сегодня мы используем их открытия, достижения», — сказал Володин, комментируя выступление первого замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой (цитата по РИА Новости).
Какие именно практики из царской эпохи необходимо учитывать, председатель Госдумы не раскрыл. Обратил он внимание и на то, что воссоздать советскую систему образования не получится, но забывать об опыте из прошлого нельзя. «Надо вообще использовать все хорошее, когда бы оно ни было предложено или создано», — добавил спикер.
Накануне Володин в своем телеграм-канале высказывался по вопросу создания национальной системы высшего образования. По его мнению, она должна учитывать лучшие практики времен СССР и сегодняшнего дня, а не «слепо копировать западную модель». Обсуждение данного вопроса, по словам спикера, состоится 27 июня в рамках парламентских слушаний в Госдуме.