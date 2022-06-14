Володин: России нужно учитывать опыт царской эпохи в системе образования

Нельзя забывать об опыте царской России в системе образования страны. Об этом 14 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.



«Когда вы говорите о том, что неправильно учитывать опыт царской России, вот здесь с вами не соглашусь. Огромное количество ученых с мировым именем, которые реально совершили открытия, совершившие развитие многих отраслей, прошли подготовку в школах, вузах того времени. И сегодня мы используем их открытия, достижения», — сказал Володин, комментируя выступление первого замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой (цитата по РИА Новости).

