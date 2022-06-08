Рособрнадзор ответил, останется ли ЕГЭ после отказа от Болонской системы

В России не будут отменять Единый государственный экзамен при отказе от Болонской системы образования к национальной. Об этом 8 июня «Интерфаксу» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.



«ЕГЭ сохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — пояснил он, добавив, что ЕГЭ «не является частью Болонской системы».

