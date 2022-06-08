Рособрнадзор ответил, останется ли ЕГЭ после отказа от Болонской системы

В России не будут отменять Единый государственный экзамен при отказе от Болонской системы образования к национальной. Об этом 8 июня «Интерфаксу» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«ЕГЭ сохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — пояснил он, добавив, что ЕГЭ «не является частью Болонской системы».
По мнению Музаева, ЕГЭ «выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня».
«Единый госэкзамен является механизмом «отбора наиболее подготовленных абитуриентов в вузы, то есть «вход» в систему высшего образования, который может быть использован при переходе к национальной системе высшего образования», — цитирует агентство министра.
Ранее Музаев называл «нереалистичным» отказ от ЕГЭ и возвращение к старой системе школьных экзаменов. По его словам, такое изменение ограничило бы право выпускников на поступление во множество вузов.
О том, что думают бывшие ректоры и сами студенты об отказе от Болонской системы образования, читайте в материалах «Фонтанки».