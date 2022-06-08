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    Рособрнадзор ответил, останется ли ЕГЭ после отказа от Болонской системы

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    5 комментариев

    В России не будут отменять Единый государственный экзамен при отказе от Болонской системы образования к национальной. Об этом 8 июня «Интерфаксу» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

    «ЕГЭ сохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — пояснил он, добавив, что ЕГЭ «не является частью Болонской системы».

    По мнению Музаева, ЕГЭ «выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня».

    «Единый госэкзамен является механизмом «отбора наиболее подготовленных абитуриентов в вузы, то есть «вход» в систему высшего образования, который может быть использован при переходе к национальной системе высшего образования», — цитирует агентство министра.

    Ранее Музаев называл «нереалистичным» отказ от ЕГЭ и возвращение к старой системе школьных экзаменов. По его словам, такое изменение ограничило бы право выпускников на поступление во множество вузов.

    О том, что думают бывшие ректоры и сами студенты об отказе от Болонской системы образования, читайте в материалах «Фонтанки».

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    Комментарии (5)

    Dazdraperma
    А если сначала отменить Мурзаева, то можно потом быстро-быстро отменить ЕГЭ?
    162927202
    ЕГЭ никак не привязан к аттестату. Аттестат- для колледжей.
    ЕГЭ действительно не выявляет уровень школьного образования, потому что слабо привязан к этому уровню. Если это только не специальные школы, как ФТШ, Лицей № 30 или ФМЛ 239.
    ЕГЭ более честная и справедливая оценка уровня, чем при советской системе по билетам.
    angel of death
    ЕГЭ выявляет конкретный уровень качества школьного обучения?

    тогда я балерина и трамвай на повороте... =))))

    продам билеты на своё представление... и передаём за проезд =)))))

    раньше сдавали по билетам, и не знали этого вонючего на три буквы названия, от которого знатно попахивает....
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