Что думают студенты про свое будущее без Европы? «Фонтанка» спросила их самих

Когда то у нас ездили по обмену в Германию. Ну программы по факту совсем не совпали и пришлось им ещё в РФ доучиваться. И язык плохо знает большинство. Думаю, что нужно готовить просто специалистов, разделение на магистратуру и бакалавриат-это неправильно изначально было. Неполная программа это техникум обычный, а не ВУЗ. А со временем разберутся с дипломами. Все равно переучиваться на месте если в Европе работать. Все другое. И материалы и стандарты.

Молодёжь спрашивать-это все равно, что спрашивать младенца трехлетнего об Африке, где он никогда не был.