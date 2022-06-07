Исключение вузов России из Болонской системы принесет студентам как минимум новые сложности. Под вопросом теперь признание российских дипломов в Европе, программы обмена и поступление в магистратуру в зарубежные вузы. Корреспондент «Фонтанки» спросила у учащихся петербургских университетов, как они оценивают такие перспективы.
Что думают студенты про свое будущее без Европы? «Фонтанка» спросила их самих
7 июня 2022, 20:00
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Исключение вузов России из Болонской системы принесет студентам как минимум новые сложности. Под вопросом теперь признание российских дипломов в Европе, программы обмена и поступление в магистратуру в зарубежные вузы. Корреспондент «Фонтанки» спросила у учащихся петербургских университетов, как они оценивают такие перспективы.