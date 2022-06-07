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    Что думают студенты про свое будущее без Европы? «Фонтанка» спросила их самих

    5875
    16 комментариев

    Исключение вузов России из Болонской системы принесет студентам как минимум новые сложности. Под вопросом теперь признание российских дипломов в Европе, программы обмена и поступление в магистратуру в зарубежные вузы. Корреспондент «Фонтанки» спросила у учащихся петербургских университетов, как они оценивают такие перспективы.

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    Комментарии (16)

    Zdobsi
    Когда то у нас ездили по обмену в Германию. Ну программы по факту совсем не совпали и пришлось им ещё в РФ доучиваться. И язык плохо знает большинство. Думаю, что нужно готовить просто специалистов, разделение на магистратуру и бакалавриат-это неправильно изначально было. Неполная программа это техникум обычный, а не ВУЗ. А со временем разберутся с дипломами. Все равно переучиваться на месте если в Европе работать. Все другое. И материалы и стандарты.
    Молодёжь спрашивать-это все равно, что спрашивать младенца трехлетнего об Африке, где он никогда не был.
    VKuser199962806
    Будущее студентов- в руках студентов. А если после закрытия МакДака они не видят будущего, то о чем тут говорить
    Godrab
    Кто мог уже свинтили, особенно специалисты IT. А кто остался, у тех нет выбора и слушать их мнение бессмысленно.
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