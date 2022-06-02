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    И бакалавриат будет, и магистратура. Глава Минобрнауки раскрыл подробности отказа от Болонской системы

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    5 комментариев

    Заявление об отказе от Болонской системы в России не означает, что в стране полностью отменят бакалавриат и магистратуру. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков в интервью газете «Коммерсантъ».

    «Мы понимаем, что надо смотреть вперед прагматично, не разрушая того, что было сделано. Не отрицая предыдущего этапа. Надо взять от него лучшее — и двигаться вперед», — заявил Фальков.

    Он отметил, что речь не идет об отмене всего, чем образование жило больше 20 лет, и возврате к специалитету. По его словам, есть как минимум три причины того, почему в России останутся и бакалавриат, и магистратура. Это выпускники школ, которые «симпатизируют этим форматам образования», миллионы тех, кто окончил бакалавриат и не сможет двигаться дальше без магистратуры, а также иностранные студенты, которым подобная система просто необходима.

    «При этом нужно поправить очевидные огрехи. Например, когда человек без профильного образования поступает в совершенно другую магистратуру. Здесь надо навести больше порядка», — добавил Валерий Фальков.

    О том, что Россия откажется от «прожитого этапа» в виде Болонской системы, Минобрнауки заявило в мае.

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    Комментарии (5)

    DimDimych
    специалитет в современном мире - это тупиковый путь.
    Скорее всего, все эти изменения призваны сократить поток умных беженцев из страны, но это не поможет.
    07A
    Свободная касса, свободная касса!
    VKuser1708951
    Очередной раз когда заявляется громко одно, а на реализации - совсем другое.
    Вышли, но жить будем по старому ничего не меняя.
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