И бакалавриат будет, и магистратура. Глава Минобрнауки раскрыл подробности отказа от Болонской системы

Заявление об отказе от Болонской системы в России не означает, что в стране полностью отменят бакалавриат и магистратуру. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков в интервью газете «Коммерсантъ».
«Мы понимаем, что надо смотреть вперед прагматично, не разрушая того, что было сделано. Не отрицая предыдущего этапа. Надо взять от него лучшее — и двигаться вперед», — заявил Фальков.
Он отметил, что речь не идет об отмене всего, чем образование жило больше 20 лет, и возврате к специалитету. По его словам, есть как минимум три причины того, почему в России останутся и бакалавриат, и магистратура. Это выпускники школ, которые «симпатизируют этим форматам образования», миллионы тех, кто окончил бакалавриат и не сможет двигаться дальше без магистратуры, а также иностранные студенты, которым подобная система просто необходима.
«При этом нужно поправить очевидные огрехи. Например, когда человек без профильного образования поступает в совершенно другую магистратуру. Здесь надо навести больше порядка», — добавил Валерий Фальков.
О том, что Россия откажется от «прожитого этапа» в виде Болонской системы, Минобрнауки заявило в мае.