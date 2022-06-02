И бакалавриат будет, и магистратура. Глава Минобрнауки раскрыл подробности отказа от Болонской системы

Заявление об отказе от Болонской системы в России не означает, что в стране полностью отменят бакалавриат и магистратуру. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков в интервью газете «Коммерсантъ».



«Мы понимаем, что надо смотреть вперед прагматично, не разрушая того, что было сделано. Не отрицая предыдущего этапа. Надо взять от него лучшее — и двигаться вперед», — заявил Фальков.

